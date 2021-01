Lisez un numéro gratuit du magazine How It Works!

Si vous aimez la science et que vous êtes une personne curieuse, vous allez adorer Comment ça fonctionne, notre publication sœur qui explore toutes les questions intéressantes sur les humains, le monde naturel et l’univers entier. Ci-dessous, vous pouvez lire un numéro complet gratuitement. Faites défiler vers le bas, agrandissez en plein écran et profitez-en!

En janvier 2021, vous pouvez réaliser des économies fantastiques sur les abonnements à How It Works, notamment 12 numéros numériques pour seulement 12 €, ou 3 numéros d’impression pour 3 €! Faites vite, car cette offre n’est disponible que jusqu’à 5h00 HNE (10h00 GMT), le 31 janvier!