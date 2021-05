Lisez plus d’images de la prochaine bande-annonce de Battlefield 6

Gré Bâche d’hivernage renforcée pour piscine acier Gre Dimension - Ovale 6,80x4,60m (pour piscine de 5,00x3,50m ou 6,10x3,75m ou en huit de 5,00x3,40m)

Bâche d’hivernage renforcée pour piscine acier Gre La couverture d’hivernage Gre évite la déperdition de la chaleur, limite le développement des algues gràce à son opacité et permet ainsi d’économiser les produits d’entretien. La réouverture du bassin au printemps est ainsi plus facile et nécessitera moins de produits de traitement. Cette bâche s’installe rapidement et très facilement gràce au système d’attaches fourni. Référence Gré Dimension de la piscine Dimension de la bâche Forme Épaisseur Coloris CIPR351P 3,50m 4,40m Ronde 180 g/m² Noir CIPR451P 4,60m 5,40m Ronde 180 g/m² Noir CIPROV611P 5,00 x 3,40m 6,80 x 4,60m Ovale 180 g/m² Noir CIPROV611P 6,10 x 3,75m 6,80 x 4,60m Ovale 180 g/m² Noir CIPROV731P 6,40 x 3,90m 8,20 x 4,60m Ovale 180 g/m² Noir CIRPOV731P 7,30 x 3,75m 8,20 x 4,60m Ovale 180 g/m² Noir Attention la dimension de la bâche peut varier de +/- 1 cm