Lisez l’éditorial complet du bugle quotidien de J. Jonah Jameson sur la véritable identité de Spider-Man

Flash info : Peter Parker est Spider-Man. La grande révélation vient du rédacteur en chef du Daily Bugle, J. Jonah Jameson, comme nous l’avons vu précédemment dans une séquence post-crédit de Spider-Man : loin de chez soi. La révélation de son identité secrète est ce qui incite les tentatives de Peter pour modifier le passé dans la nouvelle suite Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec des conséquences désastreuses.

Jameson, encore une fois joué par JK Simmons, espère depuis longtemps révéler au monde la « menace » qui est la véritable identité de Spider-Man. Pour aider à promouvoir Pas de chemin à la maison, il y avait des stands pop-up Daily Bugle à New York cette semaine avec des numéros imprimés dans l’univers de l’exposé. Comicbook.com a depuis publié une transcription complète de l’éditorial, et vous pouvez la lire dans son intégralité ci-dessous.

« Maniac. Menace. Mystery ? -mains couvertes, votre humble serviteur a travaillé sans relâche pour démasquer le mythe et révéler la vérité. Et maintenant nous l’avons. Peter Parker. Juste un garçon.

Et maintenant que le lâche a été démasqué, fera-t-il son devoir civique et répondra-t-il de ses crimes flagrants ? Utilisera-t-il son grand pouvoir pour rejoindre la police ? Les pompiers? Grosse chance ! Peter Parker assumera-t-il la responsabilité du vandalisme et de la destruction de biens que ces pouvoirs ont laissé fumer dans son sillage ? Ha! Ne me fais pas rire !

Parker portait un masque parce qu’il refuse de répondre de ses actes. Il a gardé son identité cachée parce qu’il se considère comme au-dessus des lois. Mais si la Constitution ne permet pas aux citoyens de voter jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans, pourquoi continuerions-nous à laisser un enfant décider qui est sauvé et qui est coupable ?

Nous savons qu’il a déjà fait des erreurs. Demandez à Quentin Beck. Oh, attendez, vous ne pouvez pas ! Parce que Spidey l’a tué !

Alors si vous ne voulez pas être le prochain, cher lecteur, rejoignez-moi dans cet appel au monstre démasqué en collant rouge : Peter Parker, nous sommes le public, et nous serons VOTRE juge et VOTRE jury. Appelez la ligne de pourboire, les amis. Faites savoir à Parker que vous regardez.

J. Jonah Jameson, rédacteur en chef »

Dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Peter devient tellement préoccupé par les grands changements qui accompagnent la révélation de sa véritable identité qu’il fait appel à l’aide du docteur Strange pour remonter dans le temps. Cela entraîne la fracture du multivers et divers méchants viennent de différents univers qui sont morts en combattant d’autres incarnations de Spider-Man. Cela inclut Doc Ock d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx et Green Goblin de Willem Dafoe. Bien sûr, il y a des rumeurs répandues selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront également dans le film, même si ce n’est pas le cas. officiellement confirmé.

Ce sera certainement l’un des films de super-héros les plus ambitieux de tous les temps, et c’est la même chose même sans Maguire et Garfield. Il y aura peut-être encore beaucoup plus de Hollande à venir, car il y a des rapports selon lesquels il apparaîtra dans une autre trilogie de films prévue en tant que Peter Parker. Pour l’instant, nous pouvons enfin voir ce qui se passe dans Pas de chemin à la maison lorsque le film attendu sortira enfin en salles le 17 décembre.





