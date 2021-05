Lisez le chapitre 680 de Kingdom – Date de sortie (retardée?), Dernières mises à jour!

Avid Pro Tools Ultimate 1Y Subscrip

Avid Pro Tools Ultimate 1Y Subscrip, Séquenceur MIDI audio (DAW) - Version boite, Dernière version de Pro Tools Ultimate Version, Licence d'un an fournie avec Support Plan et toutes les mises à jour pendant 12 mois, Jusqu'à 192 entrées et sorties simultanément, 256 pistes audio, 512 pistes MIDI, instrument et auxiliaires, Nombre illimité de bus, 64 pistes vidéo, Inclus: Plus de 60 instruments et effets virtuels avec Plug-ins de canaux renommés des consoles System 5 (EQ, compresseur / limiteur, extension / gate avec routing flexible), Avid Cloud Collaboration avec inlcus: 1 GB de stockage, Diverses fonctions telles que la mise à plat offline, la compensation automatique de délais, le détecteur de rythme (Beat Detective) multipistes, Time Stretch & Pitch, Clip Gain, fondus en temps réel, mesures avancées et mesures de réduction de gain, et bien d'autres, Prend en charge les protocoles Dolby Atmos et possibilité de mixage 7.1, Édition audio avancée avec Scrub Trim, Replace Region, Fit to Marks, Matching Channels, Back and Play, Auto Fades et plus encore, Automatisation avancée avec Punch, Capture, Write On Stop, Write To All Enabled, Automate, Preview et plus !, Édition vidéo avancée avec plusieurs pistes vidéo, plusieurs listes de lecture vidéo et outils d'édition vidéo, Prend en charge les contrôleurs matériels via le protocole EUCON ou Mackie HUI, Prend en charge Pro Tools Interfaces série HD, Pilotes ASIO et Core Audio compatibles pour le matériel audio tiers, Formats de plugin pris en charge: AAXnative / AAXdsp, Exigences système: système Apple ou Windows qualifié AVID (informations détaillées: www.tho.mn/ce2fd), connexion internet, Nécessite une clé d'autorisation iLok non fournie, article n°: #401447#@+*Attention:* licence de logiciel sans support de données, téléchargement requis