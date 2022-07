Lisez la note personnelle de Beyoncé aux fans sur la fuite de l’album à la date de sortie de « Renaissance »

« Renaissance » de Beyoncé a été divulgué près de deux jours avant sa date de sortie officielle, le 29 juillet, et la reine Bey a remercié ses fans dans une note manuscrite publiée en ligne pour avoir attendu d’écouter son septième album studio tant attendu « jusqu’à l’heure de sortie appropriée ».

« Alors, l’album a fuité, et vous avez tous attendu la bonne heure de sortie pour que vous puissiez tous en profiter ensemble », a-t-elle écrit. « Je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre amour et votre protection. »

beyonce.com

« Je vous remercie d’avoir appelé tôt quiconque essayait de se faufiler dans le club. Cela signifie le monde pour moi », a-t-elle poursuivi. « Merci pour votre soutien indéfectible. Merci d’avoir été patient. Nous allons prendre notre temps et profiter de la musique. Je continuerai à tout donner et à faire de mon mieux pour vous apporter de la joie. »

Beyoncé a également partagé un visuel de « Pure/Honey » où elle est vêtue d’une veste à franges emblématique et d’un chapeau de cowboy.

Des fichiers de chansons semblant provenir de « Renaissance » sont apparus en ligne mercredi, envoyant le BeyHive en overdrive.

« Beyoncé est très exigeante quant à la façon et au moment où elle veut que son art soit reçu », a utilisateur Twitter a dit. « Tout est intentionnel. Elle met tellement de choses dans son métier, c’est bizarre de voir des fans manquer de respect à cela de manière flagrante. »

« J’ai cliqué sur le lien vers la fuite et la première chanson de l’album de Beyonce est juste elle disant ‘Alors, tu ne pouvais pas attendre, n’est-ce pas?’ Et puis elle m’a relu mon adresse avant que la chanson ne commence », un autre utilisateur Twitter a plaisanté. « Je vous verrai tous en prison. »

L’interprète de « Break My Soul » a posté une lettre aux fans jeudi, détaillant son inspiration pour l’album, qui serait « l’acte 1 » de trois.

« La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde », a-t-elle écrit dans un article sur son site Web. « Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un endroit sûr, un endroit sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration.

Beyoncé a également partagé une adorable photo de ses enfants, Blue, 10 ans, et les jumeaux Rumi et Sir, 5 ans. La chanteuse a remercié ses enfants, son mari Jay-Z, son oncle Johnny, sa mère et son père avant de s’adresser directement à ses fans.

« J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique », a-t-elle écrit. « J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes. »

Beyoncé a sorti trois projets depuis son album « Lemonade » en 2016, mais « Renaissance » est sa première suite solo en studio, qui comprend 16 chansons et des collaborations avec des artistes comme Drake et Pharrell.

En 2018, elle a sorti « Everything Is Love » avec son mari sous le nom de The Carters. Un an plus tard, elle a sorti un album live de sa performance à Coachella intitulé « Homecoming », et elle a également livré « The Lion King: The Gift », un album compagnon du film d’action en direct de Disney qui présentait plusieurs nouvelles chansons de Queen Bey.