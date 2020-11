LisaRaye McCoy clarifie les récents commentaires sexuels sur Halle Berry

Les gens sont venus chercher LisaRaye quelque chose de féroce après qu’elle ait dit qu’elle avait entendu que Halle était mauvaise au lit.

Après avoir suggéré que Halle Berry ne savait pas ce qu’elle faisait dans la chambre, LisaRaye McCoy est revenue avec une explication de ses commentaires. Pendant que Cocktails avec les reines, LisaRaye a été interrogée sur le jeu sexuel de Halle et a répondu qu’elle avait entendu dire que l’actrice oscarisée n’était pas bonne. Internet s’est éclairé de réponses alors que les gens traînaient LisaRaye pour avoir répandu des potins, surtout après Cocktails avec les reines a récemment condamné Hitmaka pour avoir parlé de ses prétendus exploits sexuels avec des célébrités.

Frederick M. Brown / Intermittent / «Ils m’ont déchiré le cul cette semaine en parlant de moi, j’ai dit que sa p * ssy était une poubelle», a déclaré LisaRaye. «Et je me suis dit: ‘Où ai-je dit ça?’ Vous voyez ce que je veux dire? Je ne le sais pas parce que je ne suis pas gay et que je ne suis pas bisexuel. Mais cela m’a dérangé parce que Halle est belle. Je n’ai pas de problème avec Halle. J’aime Halle. Halle se brise des barrières pour nous tous, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c’est absolument non-non. “ “Cependant, j’ai absolument entendu cela”, a poursuivi LisaRaye. “Je me souviens quand Boule de monstre était sa scène d’amour et ils essayaient de dire que c’est comme ça qu’elle est au lit. Et c’était comme, non, c’était des gars de cinéma, de quoi parlez-vous? Ensuite, ils sont sortis avec tout le truc de Wesley Snipes et qui était-ce qui l’a frappée à l’oreille et elle n’avait pas de bonnes relations et je me suis dit: “ Enfant, nous avons tous fini avec quelqu’un avec qui nous ne sommes pas maintenant alors , merde. ‘” Écoutez le clip ci-dessous.