J’ai fait la bonne chose?

45Secondes.fr/wp-content/uploads/2020/12/y2mate.com-LISA-The-Painful-OST-Bradley.mp3

Lisa Cela commence par un passage à tabac d’un garçon avec un fort sentiment d’héroïsme qui sauve son ami pour avoir volé une balle. «Je suis désolé», dit-il après avoir été sauvé. Le temps de jeu est terminé. Brad Armstrong, le protagoniste, doit rentrer chez lui. Promenez-vous dans le joli quartier. En chemin, il rencontre un voisin qui lui reproche d’être tout blessé. « Quand allez-vous apprendre?« , il lui demande. Continuez à marcher jusqu’à ce que vous atteigniez une maison avec des déchets accumulés à l’extérieur, la peinture est dans un état déplorable et les fenêtres sont cassées; c’est votre maison. En entrant, il trouve son père assis au centre du salon, regardant la télévision à plein volume entouré de bouteilles d’alcool vides. Il éteint la télévision et demande à Brad pourquoi il est arrivé avec des blessures. Quand il ne répond pas, il lui jette une bouteille et crie qu’il ne pense pas lui acheter de nouveaux vêtements et l’envoie dans sa chambre. Brad monte dans sa chambre et tombe au sol, fondant en larmes. Alors que les lettres qui composent le titre du jeu apparaissent lentement, le cri d’un bébé se fait entendre en arrière-plan. Il y a une coupure au noir et un nombre indéterminé d’années s’est écoulé, Brad regarde tristement une pilule et, après y avoir réfléchi pendant un moment, la prend. Est joie, une drogue qui coupe tous les sentiments.

Mais les pleurs persistent. Brad le suit et tombe sur un bébé abandonné au sol. Elle le prend dans ses bras et commence à jouer avec lui. Il le serre fort dans ses bras et lui promet qu’il est en sécurité maintenant, qu’il prendra soin de lui. Il rentre chez lui et rencontre ses amis. Tout le monde est surpris parce que dans ce monde, il est impossible pour un bébé d’exister; toutes les femmes sont mortes ou ont disparu et seuls les hommes restent sur la face de la Terre. Un de ses amis lui demande le sexe du bébé et ils détournent tous le regard de façon inquiétante lorsqu’ils apprennent que c’est une fille. Ils suggèrent de l’emmener chez un certain Rando; s’ils le font, ils auront le reste de leur vie assuré. Brad refuse fermement, déclarant qu’il prendra soin de la fille, qu’il appelle Buddy et ne laissera jamais rien lui arriver. C’est ainsi que ça commence Lisa.

Un monde brisé

Le monde de Lisa c’est une question incomplète, désespérée, hostile et cruelle. Les hommes, ayant survécu à l’événement inexplicable qui a anéanti toutes les femmes du monde, repoussent la civilisation à un état primitif où les magazines pornographiques sont la monnaie d’échange, ils s’entretuent tous pour la nourriture et même pour le plaisir. Bien sûr, rien de tout cela n’aurait de poids narratif s’il n’accompagnait pas les mécanismes du jeu. Heureusement, ils ne sont pas seulement directement liés, mais également en parfaite harmonie.

Dès les premières minutes où nous nous immergeons dans le monde de Lisa nous saurons combien il est difficile d’y vivre. Sur notre chemin pour sauver Buddy de celui qui l’a kidnappée, nous rencontrerons des gens qui nous obligeront à jouer à la roulette russe, si nous perdons, nous perdrons un partenaire définitivement. Ils nous feront choisir de perdre tous nos objets ou de laisser mourir un partenaire, de choisir entre un bras et une vie. Si nous dormons dans un feu de camp en plein air, nous pouvons être volés, un de nos compagnons kidnappé, ou même un gars bizarre nous regarde juste parce que.

Nous pouvons également être pris en embuscade à tout moment. Derrière chaque porte, il peut y avoir une menace, ou à l’intérieur d’une grotte sombre. En plus de cela, les monstres créés par le Joie; des gens qui ont tellement consommé de la drogue qu’ils sont devenus des êtres grotesques dotés d’une force et d’une endurance surhumaines. Chacune de ces créatures a des mouvements qui peuvent tuer n’importe lequel de vos coéquipiers de façon permanente, beaucoup d’entre eux ne sont pas hostiles à moins que vous ne les attaquiez. Ce ne sont pas des bêtes assoiffées de sang, ce sont des humains défigurés qui ont perdu connaissance et agissent instinctivement.

Un monde sans héros

Brad Armstrong donne tout dans son voyage pour sauver sa fille adoptive, même ses deux bras si nécessaire. Mais il est loin d’être un héros. L’histoire est subtilement nuancée avec des contrastes qui se fondent naturellement et peuvent être négligés si on n’y prête pas attention. Les antagonistes de l’histoire n’ont rarement aucune raison convaincante derrière leurs actions et aucun méchant de bande dessinée ne tord ses moustaches dans la planification de la domination du monde. Ils sont tous là, survivant, cherchant le meilleur pour eux-mêmes et leurs clans. Certains sont plus cruels que d’autres mais personne n’est sans péché, en particulier Brad. Ses propres démons le hantent constamment. Lisa, sa sœur qu’il n’a pas pu sauver des abus de son père et qui a fini par se suicider; la dépendance à joie il vous fait soit en consommer de temps en temps, soit il sera pratiquement inutile au combat jusqu’à ce que le syndrome de dépendance passe.

Les compagnons ont des intérêts douteux à accompagner Brad pour sauver sa fille et même ses amis de longue date ont de grandes différences avec lui. Encore une fois, aucun d’entre eux n’est exact à cent pour cent, mais ils ne sont pas non plus totalement faux.

45Secondes.fr/wp-content/uploads/2020/12/y2mate.com-LISA-The-Painful-OST-Summer-Love.mp3

Un monde étrange

Mais pas tout dans Lisa c’est sombre et déprimant. Le jeu a une quantité impressionnante d’humour et la plupart fonctionne incroyablement bien. Depuis œufs de Pâques qui peut être quelque peu exaspérant et d’autres simplement hilarants de compléter des personnages qui servent de soulagement comique sans perdre de poids narratif ni retirer une once de sérieux de la trame de fond. Le jeu sait équilibrer de manière immaculée les moments tristes capables de vous arracher le cœur avec l’absurdité et l’humour de pet. Dingaling, le créateur, a vraiment un talent pour la narration et pour la musique aussi, aussi inhabituelle soit-elle, elle correspond parfaitement aux sensations que le jeu offre. Et bien que la section visuelle puisse être un peu étrange au début, la vérité est qu’elle convient assez bien à l’ensemble, des personnages absurdes déguisés en Power Rangers aux monstres les plus horribles créés par le Joie.

La maîtrise de l’anti-RPG

Lisa c’était le premier anti-RPG auquel j’ai joué, et sans aucun doute le meilleur que j’aie jamais joué. Cela vous permet de vous connecter avec le protagoniste à la fois au niveau personnel et dans sa lutte, et cela vous fait également payer pour cette connexion émotionnelle. Vous voulez qu’il accomplisse sa mission, mais en même temps, il vous fait réaliser à quel point il est brisé. Vous voulez qu’il arrête, mais il continue parce que c’est la seule chose qu’il sait faire. La violence est le seul moyen de réparer les choses qu’il connaît et, bien que dans un monde aussi hostile que celui de Lisa cela semble être la meilleure solution, en fait, dans de nombreuses occasions, elle est loin de l’être. Le jeu s’assure que vous savez qui vous contrôlez et même s’il vous oblige à faire des choses que vous ne voulez peut-être pas faire, il est simple avec ses intentions dès le début. Tout le monde est brisé et tout le monde paie le prix fort pour simplement y vivre. C’est Lisa.