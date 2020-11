Lisa Vanderpump ne ferme pas complètement une réconciliation de Kyle Richards

Lisa Vanderpump et Kyle Richards ont eu des retombées complètes sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Saison 9. Les deux stars de Bravo formaient un duo solide tout au long de l’histoire de la franchise mais les choses se sont rapidement arrêtées il y a deux ans. Après plusieurs affrontements dans la région de Los Angeles, Vanderpump n’exclut désormais pas une éventuelle réconciliation avec son ancienne co-star.

Qu’a dit Lisa Vanderpump à propos de Kyle Richards?

Puppygate est ce qui a finalement été la disparition de l’amitié entre Vanderpump et Richards RHOBH Saison 9. Richards croyait que Vanderpump tendait la main aux tabloïds pour contrôler le récit où elle pourrait sortir indemne. La restauratrice a été tellement insultée par les accusations de Richards qu’elle l’a complètement exclue de sa vie. «Goodbye Kyle» a été prononcé et est instantanément devenu emblématique.

Depuis leur dernière apparition ensemble, Vanderpump a déclaré qu’elle n’avait pas eu une conversation complète avec Richards. Lors d’un épisode récent d’elle Toutes les choses Vanderpump podcast, la star a révélé qu’elle ne parlait toujours pas à Richards après qu’un fan l’ait demandé.

«Elle m’a envoyé des fleurs après la mort de ma mère. C’était vraiment sympa et j’ai dit: «Merci» pour les fleurs et tout », a déclaré Vanderpump. «Mais on a tant parlé de moi. Et je pense que vous voulez un peu tendre la main et voir comment quelqu’un va réellement », a expliqué Lisa.

Quand un autre fan a demandé à Vanderpump si elle pouvait se voir se réconcilier avec Richards, elle ne l’a pas complètement fermée.

«Je suis un partisan de toujours dire: » Qui sait? » Parce que j’ai toujours dit que je ne ferais jamais une émission de télé-réalité et me voilà, 400 épisodes plus tard », a répondu Vanderpump. «Nous avions une chimie unique et nous nous sommes bien amusés ensemble, mais je pense que cela faisait plusieurs saisons qu’elle disait vraiment, elle disait toujours: ‘Oh, je pense qu’elle est coupable mais je l’aime et je sais qui elle est.’ Eh bien, quel genre d’amitié est-ce?

Lisa Vanderpump devient louche sur son podcast

Bien que Vanderpump affirme qu’il y a plus pour elle que de jouer RHOBH, la plupart des fans veulent toujours connaître son interprétation de la série. Après que Teddi Mellencamp a annoncé qu’elle n’avait pas été renouvelée pour une autre saison, Vanderpump n’a pas manqué un battement en lui jetant de l’ombre.

«Aujourd’hui, nous avons la nouvelle que Teddi Mellencamp a obtenu le sabot de femmes au foyer», Dit Vanderpump à son sujet Toutes les choses Vanderpump Podcast. «Je ne sais pas, disaient les gens parce qu’elle était ennuyeuse, je n’ai certainement pas eu une bonne expérience avec elle. L’ennui serait l’une des plus belles choses que je pourrais dire.

Mellencamp est celui qui a initialement appelé Vanderpump à propos de l’incident Puppygate. Elle a affirmé que Vanderpump, par le biais de son partenariat commercial, l’avait manipulée pour la présenter à la caméra.

Pendant le podcast de Vanderpump, elle a également mentionné le contrecoup que Mellencamp subissait à propos de son entreprise.

«Quoi qu’il en soit, je souhaite à Teddi Mellencamp tout le meilleur… n’a jamais dit à personne», a-t-elle plaisanté.

RHOBH La saison 11 est déjà en cours de tournage et devrait être diffusée au cours du premier semestre 2021 sur Bravo.