Lisa Rinna, Jackee Harry et d’autres stars rejoignent le spin-off de « Days of Our Lives »

Le feuilleton légendaire de NBC « Days of Our Lives » fait l’un des plus grands sauts de ses 55 ans d’histoire : vers une chaîne de streaming !

Ne vous inquiétez pas, fans de savons – la série originale, qui est diffusée sur NBC, reste là où elle est. Mais en même temps, Peacock a commandé une série limitée en cinq parties, « Days of Our Lives : Beyond Salem » !

Jackee Harry (à gauche) et Lisa Rinna feront tous deux partie de la distribution de la série limitée « Days of Our Lives: Beyond Salem ». Monica Morgan / Todd Oren / Getty Images

Dans un communiqué de presse publié lundi, NBC a révélé que l’émission comprendrait les favoris des fans actuels et passés, qui seront impliqués ensemble dans un mystère de bijoux volés. Ce casting comprend Deidre Hall (Marlena), Drake Hogestyn (John), Jackée Harry (Paulina), James Reynolds (Abe), Victoria Konefal (Ciara), Robert Scott Wilson (Ben), Billy Flynn (Tchad), Lamon Archey (Eli ) et Sal Stowers (Lani).

Et bonus : Lisa Rinna revient pour incarner Billie Reed, qui sera un agent de l’International Security Alliance. Elle est apparue dans 717 épisodes de la série depuis 1992 et y est apparue pour la dernière fois en 2018.

Billie de Rinna est apparue dans plus de 700 épisodes et a eu de nombreuses romances et mariages, y compris celui-ci avec Bo Brady (Robert Kelker-Kelly). NBC

Rinna a posté sur Instagram, célébrant son retour dans la peau de son fauteur de troubles :

« Billie Reed est de retour », a-t-elle écrit. « Toute la romance, l’action, le drame et les surprises que seuls DAYS peuvent offrir, mais comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Days of our Lives: Beyond Salem sera bientôt diffusé sur @PeacockTV. »

D’autres acteurs devraient être annoncés dans les prochains jours.

« Beyond Salem » est la première série limitée « Days » ; l’histoire emmènera les résidents de Salem à Zurich, à la Nouvelle-Orléans, à Phoenix et à Miami. Dans l’histoire, les bijoux volés ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains, sinon l’ensemble de Salem (qui est fictif) pourrait être en grande difficulté.

Quant au vaisseau-mère, « Days » a récemment été renouvelé pour deux saisons supplémentaires chez NBC.

Cependant, il n’y a pas encore de date de première pour « Beyond Salem ». Parlez d’un cliffhanger!

Peacock fait partie de la société mère de 45secondes.fr, NBCUniversal.