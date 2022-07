Lisa Rinna dit qu’elle « a vraiment du mal » dans un article brut sur le chagrin après la perte de sa mère

Lisa Rinna prend très mal la perte de sa mère.

Dans une nouvelle publication brute sur Instagram, la star de téléréalité explique comment son chagrin s’est manifesté depuis la mort de Lois Rinna en novembre à l’âge de 93 ans.

Rinna, qui est connue pour avoir joué dans « The Real Housewives of Beverly Hills », a publié lundi une photo de la citation suivante sur sa page Instagram : « Le chagrin ne finit jamais… Mais ça change. C’est un passage, pas un endroit pour rester. Le chagrin n’est pas un signe de faiblesse, ni un manque de foi… C’est le prix de l’amour. »

La femme de 58 ans, dont la mère a parfois fait des apparitions dans l’émission, a reconnu qu’elle avait « vraiment vécu une période difficile » et que la perte avait affecté son comportement et son humeur.

« Je suis désolé si j’ai fait rage contre vous, à propos de vous – cela n’a vraiment rien à voir avec aucun d’entre vous. Je n’aurais jamais pensé que je ressentirais cela. Je pensais vraiment que le chagrin serait une question de tristesse et de douleur, mais c’est tellement plus », a-t-elle écrit. « J’ai vraiment du mal, je n’aurais jamais pensé que ce serait comme ça, mais ça y est. »

Mère et fille en 2008. Jesse Grant / WireImage / Getty Images

Rinna, qui a récemment été prise au milieu d’un drame en ligne avec ses collègues femmes au foyer, semblait tenter de se faire pardonner de son comportement dans la publication.

« La perte de ma mère m’a vraiment durement touchée. Merci de votre patience envers moi. Je sais que ce n’est pas facile d’avoir des fuzz chauds pour moi en ce moment, mais je vais m’en sortir et j’espère en sortir plus forte et meilleure », a-t-elle déclaré. a continué.

La mère de deux enfants a terminé son message en montrant son appréciation pour tous ceux qui sont restés à ses côtés pendant cette période difficile.

« Merci pour votre soutien et votre amour. J’apprécie tellement. 🙏🏻❤️🕊🕊🕊 », a-t-elle écrit.

Dorinda Medley, qui est apparue dans « The Real Housewives of New York City » pendant plusieurs saisons, a commenté le message de Rinna et a apporté à son amie un soutien indispensable.

« Vraiment le prix d’aimer dur, profondément et sincèrement », a-t-elle écrit. C’est un voyage qui n’a pas de véritable chronologie et si les gens autour de vous ne comprennent pas cela, ils ne comprennent pas vraiment la perte ou le véritable amour. »

La star de « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta », Kim Zolciak-Biermann, est également intervenue en commentant : « Je t’envoie tellement d’amour ! »

Plusieurs fans de Rinna ont commenté son message et ont fait savoir à la star qu’ils pouvaient s’identifier à elle.

« J’ai découvert que le simple fait de me donner un peu de grâce et de le prendre un jour à la fois est la meilleure façon de faire face », a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté : « Pas besoin d’excuses. Faites attention et soyez toujours vous. »

Rinna a semblé humiliée par l’effusion de soutien et a répondu à ses abonnés avec des émojis du cœur.