Lisa Rinna a embrassé Denise Richards dans une émission de télé-réalité avant «  Housewives  »

Avant qu’ils ne fassent sensation Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, Lisa Rinna et Denise Richards ont embrasé le petit écran dans la série de téléréalité de courte durée, Harry aime Lisa. Les deux sont filmés dans un liplock lors d’un épisode où Rinna se demande si elle devrait réduire sa moue emblématique.

Lisa Rinna et Denise Richards | Stefanie Keenan / WireImage

La série d’une saison a suivi le retour d’acteur du mari de Rinna, Harry Hamlin, et ses singeries. Richards est apparu comme l’ami de Rinna et voulait «tester» ses lèvres avant de passer sous le couteau.

Richards et d’autres amis rejoignent Rinna pour le déjeuner dans l’épisode. «Pensez-vous à moi comme à une simple paire de lèvres?» Rinna questionne ses amis. Richards échantillonne la moue de Rinna alors que les deux s’engagent dans un liplock complet.

La chirurgie de réduction des lèvres de Lisa Rinna est devenue un scénario central

Rinna a admis qu’elle n’aurait jamais dû subir de chirurgie pour repulper ses lèvres en premier lieu. «J’étais folle de même les toucher en premier lieu», a-t-elle déclaré à People en 2010. Le tissu cicatriciel a formé des bosses et des bosses sur ses lèvres, que Rinna a essayé de réparer avec des injections de cortisone.

Harry aime Lisa les producteurs ont suggéré que le couple discute des lèvres de Rinna sur la série. «Les producteurs voulaient vraiment que je parle de« l’éléphant rose dans la pièce »», a-t-elle déclaré. «Harry et moi étions contre. Mais ils nous ont convaincus qu’il était important d’aborder et nous ont demandé si j’allais voir un chirurgien plasticien.

On a toujours dit à Rinna que les dommages à ses lèvres étaient irréparables jusqu’à ce qu’elle rencontre le chirurgien plasticien de Beverly Hills, Garth Fisher. Le chirurgien a réduit les lèvres de Rinna d’environ 30% et Rinna était satisfaite du résultat. «Je me sens fantastique», a-t-elle déclaré à People. «Ça a l’air bien – c’est une énorme différence.»

«Ma lèvre est en train de guérir, nous avons donc dû être assez gingembre», a-t-elle ajouté. « Pas de séances de maquillage folles – pour le moment! »

Harry Hamlin ne voulait pas que Lisa Rinna soit opérée

L’opération a fonctionné pour le mieux, mais Hamlin craignait que sa femme ne passe sous le couteau. «Ce qui m’a attiré chez Lisa, ce sont ses yeux, pas ses lèvres», a-t-il dit à People. «J’ai donc passé la plupart de mon temps à les regarder.» Ajoutant: «Quel que soit le changement intervenu était si graduel, il ne s’est jamais enregistré pour moi.»

«Je le comprends du point de vue d’une femme», a-t-il partagé. «Mais la chirurgie plastique n’est qu’une extension de cette ambiance« restons frais et jeunes ». Moi, je vais juste devenir vieux et hagard. Mais j’aime Lisa quoi qu’il arrive – qu’elle subisse une chirurgie plastique ou non, qu’elle soit grise ou affaissée. C’est le long terme ici.

Rinna savait que son mari voudrait qu’elle laisse ses lèvres tranquilles. «Je savais qu’Harry dirait: ‘Ne touche pas, ne joue pas avec.’ Il m’a dit: «Peut-être que tu devrais le laisser tranquille. Il m’aime tel que je suis », dit-elle.

Lisa Rinna a attendu encore 4 ans pour rejoindre ‘RHOBH’

La guérison de la chirurgie des lèvres a pris environ six mois et la série s’est terminée après la saison initiale. Rinna n’a pas rejoint RHOBH jusqu’en 2014. «Je cherchais une aventure dans la vie», a déclaré Rinna sur les raisons pour lesquelles elle a rejoint le casting. «Je n’ai pas peur d’essayer différentes choses dans ma carrière, et cela s’était présenté, et je me suis dit: ‘Vraiment, pourquoi pas?’»

«Je ne suis jamais du genre à dire non», a-t-elle ajouté. «Je ne devrais probablement pas en dire plus, mais je ne le fais pas parce que je pense que tant de choses sont tellement amusantes. Si vous regardez en arrière toutes les différentes choses que j’ai pu faire, je pense que ça a été une explosion.