Lisa Marie Presley, chanteuse et fille d’Elvis, décède après un arrêt cardiaque

Lisa Marie Presley était le seul enfant d’Elvis; sa mère, Priscilla Presley, a rapporté qu’elle avait subi un arrêt cardiaque.

©Getty ImagesLa dernière apparition de Lisa Marie Presley était aux Golden Globe Awards 2023

L’artiste originaire de Memphis, Tennessee, Lisa Marie Presley est décédée à l’âge de 54 ans. Le chanteur et La fille unique d’Elvis Il est mort d’un arrêt cardiaque, selon des informations.

A travers les réseaux sociaux, sa propre mère, Priscilla Presley a rapporté lorsque sa fille a été transportée d’urgence à l’hôpital : « elle reçoit le meilleur traitement. Veuillez la garder ainsi que sa famille dans vos prières. Nous ressentons toutes les prières du monde entier« .

médias américains, tels que TMZ rapporté que la famille Presley a été choquée et dévastée pour « la mort tragique de sa bien-aimée Lisa Marie » et ils ont dit qu’ils étaient reconnaissants pour le soutien, mais aussi demande de confidentialité pendant cette période.

Seulement ce mardi de cette semaine, l’interprète de espèce d’imbécile, Linge sale, sur moi Oui si adorable était apparu au Golden Globe Awards 2023lorsque Austin Butler a remporté un prix pour son interprétation du roi du rock n’ roll sur la bande Elvis.

TMZ a cité une source proche de la famille et assuré que la chanteuse a été retrouvée inconsciente dans sa chambresur quoi l’ex-mari de Lisa, Danny Keough, lui a pratiqué la RCR à l’arrivée des ambulanciers.

Des ambulanciers paramédicaux auraient effectué jeudi une réanimation cardiorespiratoire au domicile de l’artiste, situé à Calabasas, en Californie, avant d’être transféré à l’hôpital.

+ Qui était Lisa Marie Presley ?

auteur-compositeur-interprète américain Elle était la fille d’Elvis et de Priscilla Presley.. En outre, possédait Elvis Presley Enterprises jusqu’en 2005quand il a vendu l’entreprise.

En 2003, il sort son premier album À qui de droit et deux autres productions ont suivi, bien que depuis 2012, il n’ait pas sorti de nouveaux albums.

La chanteuse s’est retrouvée sous les projecteurs non seulement pour sa carrière et son héritage musical, mais aussi pour ses mariages avec d’autres célébrités, dont Michael Jackson et Nicolas Cage.

Lisa a également exploité le domaine Graceland d’Elvis à Memphis. Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, il cumule 551 000 followers.

