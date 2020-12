Lisa Marie Presley, 9 ans, a appelé l’une des ex-petites amies d’Elvis Presley après sa mort

Quand Elvis Presley, 42 ans, a été retrouvé insensible dans sa salle de bain à Graceland le 16 août 1977, le monde a immédiatement pleuré la perte du King of Rock and Roll – une véritable icône américaine.

Presley était fiancé à l’époque à Ginger Alden, qui l’a d’abord découvert gelé sur le sol de la salle de bain.

Mais sa fille de neuf ans (issue de son précédent mariage avec Priscilla Presley), Lisa Marie Presley, a appelé l’une de ses ex-petites amies: la mère de Brandon et Brody Jenner, Linda Thompson. Thompson était un parolier qui épousa plus tard Caitlyn Jenner et David Foster; elle et Presley sont sortis sérieusement de 1972 à 1976.

Dans ses mémoires de 2016, A Little Thing Called Life: Aimer Elvis Presley, Bruce Jenner et les chansons entre les deux, Thompson a regardé en arrière sur le moment dévastateur où elle a entendu pour la première fois la tragique nouvelle de la jeune fille de Presley.

Lisa Marie Presley en 2012 | Gregg DeGuire / WireImage

La fille de Presley a appelé son ex-petite amie avec la tragique nouvelle de sa mort

Le 16 août, Thompson a reçu un appel fatidique de Lisa Marie, alors âgée de neuf ans. Thompson, qui avait rompu sa relation de près de cinq ans huit mois plus tôt, a expliqué qu’il n’était pas rare que la petite fille lui donne une bague juste pour lui dire bonjour et lui dire qu’elle lui manquait.

Après tout, Thompson a vécu à Graceland pendant une grande partie de sa relation avec Presley. Elle servait souvent de soignante alors que sa santé déclinait. En cours de route, elle est également devenue proche de sa fille au fil des ans. Elle et Lisa Marie avaient un lien spécial et Thompson «l’aimait profondément».

Mais ce soir, le ton de Lisa Marie était essoufflé et pressé. «Linda! Mon papa est mort! Mon papa est mort! haleta-t-elle dans le téléphone, ajoutant qu ‘«il s’était étouffé dans le tapis».

Tout à coup, Thompson se figea d’effroi et de dévastation. Elle devait reconnaître que la fille de Presley avait probablement raison: elle avait eu tendance à Presley «dans des circonstances mortelles et compromettantes» plus d’une fois au cours de leur relation.

Elvis Presley avec sa petite amie Linda Thompson en 1975 | Tom Wargacki / WireImage

Thompson a réconforté la fille de Presley à la suite de la tragédie

Lisa Marie a continué en disant à Thompson, qui à certains égards avait été une autre figure maternelle pour elle, qu’elle était la première personne qu’elle avait appelée.

«Personne ne le sait encore!» Lisa Marie s’est exclamée incrédule. «Je vous ai appelé en premier! Personne ne sait à part nous! Il est mort! »

Alors que Thompson a admis qu’elle était presque «catatonique» avec son propre chagrin, elle savait qu’elle devait être forte pour la fille de Presley, même si elle voulait seulement fondre en larmes avec sa propre douleur. Elle s’est fortifiée et a essayé de son mieux d’ignorer sa propre dévastation en faveur de réconforter Lisa Marie, la fille bien-aimée de son ex et enfant unique.

Thompson a assuré à Lisa Marie que Presley l’aimait inconditionnellement et qu’elle ressentirait toujours son amour, peu importe où elle allait. Mais son propre cœur a été brisé lorsque son frère – qui travaillait toujours comme garde du corps de Presley – a téléphoné pour confirmer que «Elvis était parti.

«Vous devez rentrer à la maison», lui dit le frère de Thompson en faisant un signe de tête à son lien avec Graceland, où elle avait passé une si grande partie des cinq dernières années.

Elvis et Priscilla Presley avec bébé Lisa Marie Presley | Keystone / Getty Images

Elle a été frappée de chagrin par la perte

Après avoir raccroché le téléphone, Thompson a eu son propre chagrin à affronter.

Alors qu’elle et le roi avaient déjà rompu, elle s’était parfois autorisée à croire qu’ils pourraient un jour se réconcilier et retrouver le chemin l’un de l’autre. Maintenant, elle devait admettre que cette chance avait disparu pour toujours.

«S’il y avait jamais eu une notion de réconciliation, une chance qu’Elvis et moi aurions pu nous remettre ensemble, elle était maintenant anéantie; entre Elvis et moi, il n’y avait plus de maybes. La finalité de cette connaissance est entrée dans mon cœur et a approfondi mon chagrin », a écrit Thompson dans ses mémoires.

La réalité était terriblement tragique. Pourtant, Thompson s’est réconfortée en réfléchissant au lien de Presley avec le divin.

«À bien des égards, il n’était pas de cette terre», a-t-elle écrit. «Il ressentait une forte connexion avec le monde des esprits et avec l’éthéré, qu’il ne faisait que« traverser »ce monde.»

Maintenant, se demanda Thompson, peut-être était-il enfin rentré chez lui – et en paix.