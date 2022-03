Lisa Kudrow soutient un redémarrage d’amis, mais doute que l’ancien casting revienne

La star de Friends, Lisa Kudrow, a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il y aurait un jour un renouveau de la série comique à succès, mais elle est tout à fait favorable à un redémarrage avec une toute nouvelle distribution de personnages qui pourraient amener la série ici et à présent. Après presque deux décennies hors des ondes, Amis est toujours un énorme plaisir pour la foule, avec des rediffusions constantes attirant des téléspectateurs sur les plateformes de streaming du monde entier, et la réunion spéciale de HBO Max l’année dernière a prouvé que le Amis la base de fans est plus forte que jamais. Cependant, les chances de revoir Monica, Chandler, Phoebe, Rachel, Joey et Ross à l’écran sont assez minces selon Kudrow, cela signifie-t-il qu’un nouveau casting devrait apporter un nouvel ensemble de Amis dans le monde.

Kudrow a parlé à Where is the Buzz lors de la première de son film Disney + Mieux vaut Nate que jamaiset bien sûr on lui a posé des questions sur la possibilité d’un Amis retourner. S’en tenant aux commentaires précédents sur le sujet, l’actrice a rejeté les pensées d’un renouveau, mais serait plus qu’heureuse de voir un nouveau casting faire passer la série à la prochaine génération. Dit-elle:

« Je ne pense pas qu’il y aura un Amis redémarrer. Je veux dire, pas avec l’un de nous dedans. J’aimerais [support a reboot with new actors]. J’aimerais voir quelle serait la version « maintenant » de cela. »

Bien que les fans veuillent un renouveau de Amis pendant des années, c’est quelque chose qui a toujours semblé hors de portée, que ce soit pour des raisons d’argent ou le fait que de nombreux acteurs ont maintenant d’autres choses dans leur vie. Bien que beaucoup d’entre eux, y compris Kudrow, aient constamment déclaré qu’ils n’avaient vu aucune réunion à l’écran avoir lieu, Amis : La Réunion a vu les stars originales se réunir pour parler du succès phénoménal de la série et de son héritage.





Comme on pouvait s’y attendre, la diffusion de l’émission a attiré énormément d’audience pour HBO Max et immédiatement la spéciale a été sautée par certains comme un signe que nous pourrions encore voir de nouveaux épisodes de Friends à l’avenir, en particulier à la lumière de tant d’autres émissions des années 90 bénéficiant de reprises très appréciées. Cependant, dans diverses interviews, tous les membres de la distribution ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il y aurait de nouveaux épisodes, David Schwimmer plaisantant en 2018 que « personne ne veut nous voir tous avec des béquilles et des déambulateurs ».

Semblable aux commentaires de redémarrage faits par Kudrow, Jennifer Aniston a précédemment noté que de nombreuses émissions des années 90 sont redémarrées avec un grand succès, mais encore une fois, bien qu’elle ait admis être curieuse de savoir à quoi ressemblerait l’émission maintenant et a « fantasmé à ce sujet ». « , la réalité de ce qui se passe n’est tout simplement pas là. En fin de compte, les 236 épisodes de la série originale de dix saisons étant constamment disponibles sur une plate-forme ou une autre, la question est vraiment de savoir s’il y aurait un avantage à un renouveau, ou si la série devait être autorisée à se reposer sur ses propres mérites comme c’est? Quand il s’agit d’un redémarrage avec de nouveaux personnages… eh bien, ce serait Amis de nom mais sans les stars familières, cela risquerait d’être constamment comparé à la série originale, et cela se termine rarement bien.









