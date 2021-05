Lisa Kudrow révèle que son fils pensait autrefois que Jennifer Aniston était sa mère

Qui n’aime pas Jennifer Aniston?

Personne, c’est qui – et cela inclut au moins un des enfants de ses anciennes co-stars de « Friends »!

Lisa Kudrow est apparue sur « Conan » mercredi et a révélé que son fils Julian, qui a maintenant 23 ans et était assez jeune alors que « Friends » était à l’origine à l’antenne, visitait parfois le plateau. Et pendant que là-bas, il a non seulement été instantanément attiré par Aniston, mais il a même pensé qu’elle était sa mère à un moment donné!

« Il est devenu un peu confus », a déclaré l’animateur Conan O’Brien, 58 ans. « Je sais qu’il était vraiment obsédé par Jen. »

«Il volerait sur ses genoux. Eh bien, c’est une punaise d’amour, et cela avait du sens», a répondu Kudrow, 57 ans.

Julian faisait en fait partie du spectacle alors qu’il était encore in utero; La grossesse de Kudrow dans la saison quatre a conduit à une histoire sur Phoebe portant des triplés. Il était donc logique qu’elle l’amène sur le plateau une fois qu’il serait assez vieux.

L’attachement à Aniston ne s’est pas terminé non plus sur le plateau, a déclaré Kudrow. «À la maison, elle passait à la télé, et il disait:« Maman! »» Kudrow rit.

La semaine dernière, Julian (qui est probablement devenu moins confus dans ses dernières années) a célébré son 23e anniversaire, et Kudrow a publié de rares photos de lui sur Instagram pour lui souhaiter bonne chance. Naturellement, Aniston s’est assuré de laisser quelques réflexions dans les commentaires: « On se sent comme hier que tu es arrivé. »

Pendant ce temps, malgré son intérêt précoce pour Aniston, Julian n’est pas un « Friends » completiste, a déclaré sa maman.

Eh bien, il ferait mieux de commencer à se faire rattraper rapidement – la réunion tant attendue des « Amis » aura lieu le 27 mai!

« Je sais qu’il n’a pas vu tous les épisodes », a déclaré Kudrow. « Je sais que pendant un moment, à l’école, les gens le regardaient. Et il se sentait en quelque sorte obligé de le faire pour pouvoir participer à ce que tout le monde regardait. spectacle. »

