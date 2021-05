Lisa Kudrow partage des photos rares de son fils pour fêter son 23e anniversaire

Lisa Kudrow célèbre le 23e anniversaire de son fils! En l’honneur de son enfant unique avec son mari Michel Stern, l’ancienne star des «Amis» a partagé trois photos rares de son fils, Julian, sur Instagram pour célébrer l’occasion.

Sur la première photo, Kudrow, 57 ans, a partagé une capture d’écran de l’un de leurs appels FaceTime où elle sourit dans le coin supérieur tandis que le visage de son fils est coupé du nez vers le bas. Dans le cliché suivant, le joueur de 23 ans semble regarder au loin pendant qu’ils parlent. Pour terminer le message, dans la dernière diapositive, elle a partagé une photo de son fils montrant un sourire directement à la caméra. (On voit tellement sa maman en lui!)

«FaceTime avec mon garçon pour lui dire JOYEUX ANNIVERSAIRE !! 🎁🎉 @juls_magewls», a-t-elle sous-titré le message d’anniversaire.

Jennifer Aniston a sonné, commentant: « Joyeux anniversaire, Juls !!! On a l’impression d’être hier que tu es arrivé. »

Julian Stern.

Courteney Cox a également commenté un peu d’amour, en écrivant simplement « Joyeux anniversaire Julian !! »

Kudrow était enceinte de Julian pendant les saisons quatre et cinq de «Friends», lorsque son personnage Phoebe agissait comme une mère porteuse pour Frank Jr., et sa femme, Alice.

Dans une interview avec People en 2018, elle a rappelé à quel point ses camarades de casting étaient gentils pendant qu’elle était enceinte, impliquant même Julian dans certains rituels avant le spectacle avant sa naissance. Elle a expliqué qu’elle et ses co-stars – Aniston, Cox, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc – se réuniraient avant de tourner chaque épisode pour se souhaiter bonne chance. Alors alors qu’elle était enceinte de Julian, ils lui ont adressé par défaut les bons vœux!

«Les six d’entre nous ferions un petit groupe dans les coulisses et disions simplement:« Très bien, fais un bon spectacle, je t’aime t’aime tu t’aime tu t’aime »», se souvient-elle. «Et quand j’étais enceinte, alors ils disaient: » Bonne émission, je t’aime, je t’aime – je t’aime, petit Julian! » Parce que nous savions que c’était un garçon et que c’était son nom.

Lisa Kudrow.

Elle a ajouté plus tard: « Tellement gentil, ils ont inclus mon petit fœtus dans la clique. »

La relation étroite de la distribution s’est étendue au-delà des limites de la série. Au fil des ans, ils se sont tous réunis, organisant leurs propres mini-réunions pour maintenir leur amitié. Aniston a même rejoint Instagram en 2019 en partageant un selfie avec l’ensemble de la distribution en tant que publication inaugurale.

En septembre dernier, Aniston, Cox et Kudrow ont joué un bâillon sur Jimmy Kimmel lors de l’émission du 72e Emmys et se sont retrouvés à l’écran, prétendant qu’ils avaient toujours été colocataires dans la vraie vie.

En janvier 2020, les trois femmes se sont retrouvées pour une soirée, capturée sur Instagram d’Aniston.

«Salut des filles de l’autre côté du couloir», a-t-elle sous-titré le message, faisant référence au fait que le personnage de Cox, Monica, et son personnage, Rachel, vivaient en face de Chandler de Perry et Joey de LeBlanc.

Kudrow a partagé quelques clichés de la nuit sur son propre Instagram, en écrivant dans la légende: «Bliss. Et plus de bonheur #goodgirlfriends. »

L’émission, qui s’est terminée il y a plus de 17 ans, est toujours due pour sa réunion, qui a été reportée trois fois en raison de la pandémie. L’émission spéciale non scénarisée rassemblera les six stars devant la caméra pour la première fois depuis l’émission terminée en 2004. L’émission spéciale mettra en vedette des membres de la distribution partageant des souvenirs de leur temps au cours des 10 saisons de la sitcom emblématique.

Malgré les retards, Kudrow a révélé plus tôt cette année que les retrouvailles tant attendues se déroulaient définitivement, et elle a déjà filmé un segment pour cela!

« J’ai déjà pré-tourné quelque chose pour cela, donc nous le faisons définitivement, car j’ai déjà tourné un petit quelque chose », a déclaré Kudrow à Rob Lowe lors d’un récent épisode de son podcast, « Littéralement! Avec Rob Lowe. »

Elle a précisé plus tard qu’il ne s’agissait pas d’un redémarrage, ajoutant: « Ce n’est pas, comme, une chose scriptée. Nous ne représentons pas nos personnages. C’est nous qui nous réunissons, ce qui n’arrive pas souvent et ne s’est jamais produit devant d’autres. personnes depuis 2004, quand nous nous sommes arrêtés. «