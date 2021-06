Lisa Kudrow explique le doux Matt LeBlanc et le moment de Courteney Cox﻿ lors de la réunion des «amis»

C’est à ça que servent les amis!

Lisa Kudrow a rappelé un doux moment lors de la récente réunion spéciale «Friends» lorsque Matt LeBlanc a réconforté la co-star Courteney Cox.

« Eh bien, Courteney entre et fond en larmes et j’attrape une serviette ou un mouchoir », a déclaré Kudrow à E! Nouvelles. « LeBlanc le prend parce qu’il nous raconte une histoire et ne veut pas sauter un battement et commence à tamponner ses yeux, juste en automatique. »

Les retrouvailles de « Friends » ont été pleines de doux moments entre les six stars de la série

Kudrow, qui a joué Phoebe Buffay dans la série, a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué le moment émouvant jusqu’à ce que David Schwimmer, qui jouait Ross Geller, le lui ait fait remarquer alors qu’ils regardaient ensemble la réunion spéciale.

« Oui, c’est qui nous étions! » elle a dit.

La réunion des « Friends » a été pleine de moments émouvants entre les membres de la distribution, et il est clair que les stars de la série partagent toujours un lien étroit 17 ans après la fin de la série à succès.

« Ce soir… C’est le temps que nous avons attendu pour nous réunir », a écrit Kudrow en légende d’une photo Instagram d’elle et de Schwimmer en train de traîner peu de temps après la diffusion de l’émission spéciale. « Merci @_schwim_. »

Jennifer Aniston n’a pas tardé à célébrer la réunion discrète de ses amis dans les commentaires.

« Je vous aime tellement tous les deux ! ❤️ », a-t-elle écrit.

« Awww je t’aime mec !!! » Cox a également commenté, ajoutant cinq emoji en forme de cœur.

Environ une semaine après la diffusion de l’émission spéciale, Aniston a également partagé une photo réconfortante dans les coulisses d’elle prenant un selfie avec ses co-stars de « Friends ».

Elle a également partagé un instantané de Justin Bieber et Hailey Bieber en visite sur le canapé emblématique Central Perk, ainsi qu’un selfie avec le légendaire réalisateur de télévision James Burrows.

« Toujours baignée de tout l’amour de la #FriendsReunion », a-t-elle écrit en légende. « Merci à chacun d’entre vous. »