Lisa Kudrow et l’anecdote amusante avec son fils sur le tournage de ‘Friends’

Varan Motors - M40-DWS-01 Ponceuse à bras girafe sans fils, sur batterie 40V 4Ah avec rallonge pour plâtre et plaque de plâtre

Ponceuse girafe téléscopique sur batteries! Cette ponceuse permettra à tout plaquiste ou bricoleur d'être autonome sur son chantier. Elle est équipée de deux batteries puissantes de 20V et 4Ah chacune. La machine fonctionnant alors en 40 volts.Etant téléscopique, au plus petit la ponceuse fera 1.15m de long. Ajoutez la rallonge et elle pourra aller jusqu'à 1.75m.La ponceuse électrique girafe est conçue pour les murs et les plafonds en plaque de plâtre / plâtre. De vitesse de rotation réglable, elle vous permettra d'obtenir une finition soignée pour toute surface plane de plâtre.Grâce à sa tête pivotante, vous pourrez sans aucune difficulté travailler les plafonds, le bas comme le haut des murs et ceci sans changer sans cesse de position. Vous travaillerez donc plus vite et en vous fatigant moins!En outre, ce modèle est téléscopique, d'un geste simple vous allongerez ou réduirez la longueur de l'outil.Enfin, ce modèle est dit à transmision automatique, le moteur est situé directement sur la tête de ponçage. Cela élimine le flexible de transmission et les pannes relatives à celui-ci. La puissance totale est transmise. Efficacité et Fiabilité améliorés!Pour finir, vous pourrez connecter la ponceuse directement à l'aspirateur pour un travail plus propre. Le débit d'aspiration pourra être diminué ou augmenté sur la tête de ponçage.Notons également que le dessus du carter de protection de la tête de ponçage peut être enlevé pour faciliter le ponçage des coins de mur et que la poignée est de type soft grip (plus confortable)!Optez pour un produit de qualité!Données Techniques:Alimentation 40VMoteur sans balais, pour une fiabilité accrueBatteries 20V 4Ah (2 batteries fournies)2 Chargeurs rapides fournis (2A)Vitesse ajustable 900-1900 rpmLongueur de 1.15 à 1.75mAutonomie jusqu'à 1 heurePour disques papier de 215-225mmDimamètres du tuyau d'aspiration: 32mmSoft startPeut être raccordé à un aspirateur ou au sac de récupération fourniDimensions du carton: 60 x 23 x 23cmPoids du colis: 8.9KGPoids de la machine: +- 4.6KGDimensions du colis: 126x29x25cmFournis:La machine2 batteries 20v 4Ah2 chargeurs rapides 2Ah1 manuel1 harnais1 sac de récupération des poussières1 set d'outils2 connecteurs6 disques de ponçage (grain 60 / 80 / 120 / 150 / 180 / 240)