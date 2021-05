Lisa Kudrow célèbre la remise des diplômes de son fils à l’USC avec un joli message: «  Et un peu de pleurs  »

Félicitations pour le fils de Lisa Kudrow, Julian!

Une semaine après son 23e anniversaire, le fils de Kudrow est diplômé de l’Université de Californie du Sud et il y avait beaucoup de larmes … au moins de la fin de sa mère. La fière maman a partagé une photo sur Instagram dimanche en serrant son fils dans ses bras alors qu’il posait dans sa casquette et sa robe.

«Heureux fier HEUREUX», a-t-elle légendé la photo. «Et un peu de pleurs. Par moi, pas par lui … @juls_magewls. «

De nombreux amis de Kudrow sont intervenus dans la section des commentaires.

Maria Shriver a écrit: « 🙌🙌🙌 je comprends, ça va aller ❤️ ».

Lisa Rinna a commenté: « Félicitations !!!!! Ahhhhhh ❤️ »

Julian est le seul enfant de Kudrow et de son mari, Michel Stern.

À un moment rare la semaine dernière, Kudrow a partagé une photo de son fils pour fêter son anniversaire, publiant divers clichés sur Instagram pris lors de leur appel FaceTime d’anniversaire, y compris une photo où il souriait largement à la caméra lors de sa journée spéciale.

«FaceTime avec mon garçon pour lui dire JOYEUX ANNIVERSAIRE !! 🎁🎉 @juls_magewls», a-t-elle sous-titré le message d’anniversaire.

L’ancienne star de « Friends » était enceinte de Julian pendant le tournage de l’émission lorsqu’elle a agi comme mère porteuse pour son frère Frank et sa femme Alice pendant les quatrième et cinquième saisons. Elle s’est ouverte à People en 2018 sur la gentillesse de ses camarades de casting sur le plateau pendant le tournage, impliquant même Julian dans certains de leurs rituels d’avant-spectacle.

Elle a expliqué qu’elle et ses co-stars – Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc – se réuniraient en groupe avant de tourner chaque épisode afin de pouvoir se souhaiter bonne chance. Quand Kudrow était enceinte, ils ont naturellement adressé leurs vœux à Julian!

«Les six d’entre nous ferions un petit groupe dans les coulisses et disions simplement:« Très bien, fais un bon spectacle, je t’aime t’aime tu t’aime tu t’aime »», se souvient-elle. «Et quand j’étais enceinte, alors ils disaient: » Bonne émission, je t’aime, je t’aime – je t’aime, petit Julian! » Parce que nous savions que c’était un garçon et que c’était son nom.

Elle a ajouté plus tard: « Tellement gentil, ils ont inclus mon petit fœtus dans la clique. »

Lors d’une apparition la semaine dernière sur «Conan», l’acteur de 57 ans a révélé que son fils était en mesure de venir sur le plateau lors de la prochaine réunion, qui débutera officiellement le 27 mai après avoir été reportée trois fois en raison de la pandémie.

L’animateur Conan O’Brien a demandé si le fils de Kudrow avait vu «Friends», se demandant si ce serait bizarre s’il regardait sa mère à la télévision.

« Nous n’avons pas parlé de pourquoi, je sais juste qu’il n’a pas vu tous les épisodes », a révélé Kudrow à la surprise d’O’Brien. «Je sais que pendant un certain temps à l’école, les gens la regardaient et il avait en quelque sorte le sentiment qu’il le fallait pour pouvoir participer à ce que tout le monde regardait et il pensait vraiment que tout le monde était très drôle dans l’émission … je sachez qu’il dirait « Et vous êtes drôle aussi … » Comme … merci. «

Alors que Julian n’aurait peut-être pas pensé que sa mère était le personnage le plus drôle de la série et aurait pu confondre Aniston comme sa mère à plusieurs reprises, il a plus que compensé cela grâce au doux moment qu’il a partagé avec sa mère après les retrouvailles.

«Il a pu venir à la réunion», a-t-elle expliqué. «Et après, il est venu vers moi et m’a juste dit: ‘Je ne sais pas si c’est gênant ou inapproprié… Puis-je dire que je suis vraiment fier de toi?’ C’est l’une des choses très émouvantes qui m’est arrivée et qui n’en fait pas partie. C’était vraiment gentil de sa part. Il était fier.