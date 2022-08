Lisa Kudrow aborde le manque de diversité dans Friends

Kudrow, qui jouait Phoebe dans la série, a abordé la question après que la co-créatrice Marta Kauffman a promis un don de 4 millions de dollars à un projet d’études africaines et afro-américaines dans son ancienne université, Brandeis dans le Massachusetts, l’une des raisons de ce don étant que elle s’est sentie « gênée » de ne pas avoir inclus une distribution plus diversifiée de personnages dans Amis.

Kauffman a co-créé le spectacle avec David Crane en 1994, racontant l’histoire de six amis traitant de la vie et de l’amour à New York – une histoire maintenant connue par des millions de fans à travers le monde.

Lisa Kudrow a joué le rôle de Phoebe dans la série à succès. Crédit : Warner Bros.

Interrogé sur la diversité sur AmisKudrow a déclaré au Daily Beast que c’était le produit de la vie du co-créateur.

Elle a commenté: « Eh bien, j’ai l’impression que c’était une émission créée par deux personnes qui sont allées à Brandeis et ont écrit sur leur vie après l’université.

« Et pour les émissions en particulier, quand il s’agit d’une comédie axée sur les personnages, vous écrivez ce que vous savez. Ils n’ont pas à écrire des histoires sur les expériences d’être une personne de couleur. Je pense qu’à ce moment-là, le gros problème qui Je voyais était: ‘Où est l’apprentissage?' »

Kudrow a joué aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer, avec certains des rares personnages non blancs, dont les copines de Ross, Julie, Charlie et Kristen.

Kauffman a précédemment exprimé son « embarras » de ne pas savoir « mieux » il y a 25 ans en ce qui concerne la diversité dans l’émission, en disant : « Il m’a fallu beaucoup de temps pour commencer à comprendre comment j’ai intériorisé le racisme systémique.

« J’ai travaillé très dur pour devenir un allié, un antiraciste. Et [the fund] me semblait être un moyen de participer à la conversation du point de vue d’une femme blanche.

Lisa Kudrow a déclaré que les créateurs avaient écrit ce qu’ils savaient. Crédit : REUTERS/Alay Stock Photo

Malgré ses problèmes, Amis reste une émission préférée des fans près de 20 ans après son dernier épisode en 2004. On a demandé à Kudrow si elle avait déjà été approchée pour un film sur la série à succès, mais elle a révélé qu’elle ne l’avait « jamais ».

L’acteur a commenté : « Marta [Kauffman] et David [Crane] seraient approchés, mais aucun d’entre nous ne songerait à déménager sans eux. Mais ils ont toujours pensé, ‘Non, non. Voici ce que nous avons fait. C’est ce que nous avions pour vous.' »