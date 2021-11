Lisa Brown meurt, guide de la lumière et alors que l’étoile du monde tourne à l’âge de 67 ans

Urban Outfitters What Would The Aunties Say? A Brown Girl's Guide To Being Yourself And Living Your Best Life par Anchal Seda- taille: ALL

Un guide de vie à la fois drôle et instructif destiné aux jeunes femmes qui grandissent dans un monde très différent de celui de leurs parents et de leurs proches plus âgés. Livre relié ; 2021, Simon & Schuster Ltd. Contenu - Culture Taille - 352 pages - 21,6 cm x 13,5 cm