Lisa Ann dit que les vraies belles-mamans ne sont pas à l’aise de faire du porno avec une belle-fille

Adulte film la star Lisa Ann a dit l’étape de la vie réelle–les mères sont souvent mal à l’aise de faire de la pornographie entre enfants, car «elles ne veulent pas faire ce truc incestuel».

Lisa Ann est connue dans l’industrie du porno en tant que MILF la plus célèbre au monde, ayant été l’une des plus grandes stars du divertissement pour adultes pendant plus de deux décennies.

Mais alors que l’archétype de la mère est celui qui a souvent travaillé dans sa carrière favoriser, elle croit que ce n’est past toujours aussi simple pour les autres acteurs adultes.

S’entretenant avec Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus des Minimalistes sur leur Podcast, Lisa Ann a expliqué comment quelques stars féminines parfois se sentir malheureux de jouer un pas–mère s’ils sont réellement un dans la vraie vie.

Liant des problèmes comme celui-ci à la montée en puissance des plates-formes de création de contenu, elle a déclaré: « C’est pourquoi le Uniquement les fans la chose a vraiment sauté de la façon dont elle l’a fait, c’est parce que plus de femmes ont dit: « Je suis depuis assez longtemps où on m’a demandé de faire beaucoup trop de choses avec lesquelles je ne suis pas à l’aise, alors je vais juste tirer mon propre contenu.

« Beaucoup de ces femmes sont marcher–les mamans; ils ne veulent pas jouer un pas–maman dans un film. Ils ne veulent pas faire ce truc incestuel, qui les dérange ou les inquiète pour la société.

« WPourquoi faisons-nous la promotion de quelque chose que nous ne devrions pas promouvoir?«

Lisa Ann a poursuivi: «Ce sont ces gens-là, et je pense que je m’inquiète pour le porno du futur parce que nous n’apportons pas de nouveaux esprits ou de jeunes gens.

« Que faites-vous veux voir? Pourquoi sont-ils tous plus âgés des hommes qui ont tout vu? Si nous amenons des jeunes de 18 ans et disons:fyTu pourrais réaliser un porno, qu’écrirais-tu?«

Elle a ajouté: « Je serais intriguée de savoir. »

Lisa a commencé comme danseuse dans les années 90, apprenant les ficelles du métier d’acteurs qui travaillaient dans son club et la prenaient sous leurs ailes, avant de s’envoler. à Los Angeles pour poursuivre sa propre carrière.

Parler à 45secondes.fr l’année dernière, elle discuté de la façon dont le porno MILF a réussi à devenir l’une des niches les plus populaires et les plus recherchées – ce qui n’a pas toujours été le cas.

Elle a déclaré: «Quand je suis entré dans le commerce, il n’y avait vraiment pas de femmes plus âgées dans le porno, il n’y avait pas de filles qui tournaient dans la trentaine.

« Puis montre comme Femmes au foyer désespérées a commencé à imiter des femmes plus âgées avec des hommes plus jeunes et cela est devenu une « chose », et s’est si bien traduit dans le porno.

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir l’opportunité de Sarah Palin quand tout cela a explosé en même temps. »

Elle a ajouté: «C’était comme retourner dans les années 90 parce que c’était plus campeur, c’était plus heureux, c’était à nouveau amusant.

«La MILF n’a jamais eu de violence contre elle, elle a toujours été l’agresseur, elle a toujours été le chef de file de la scène.