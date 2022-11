Lisa Ambalavanar parle de rester fidèle à la version bande dessinée de Jinx dans Titans Saison 4

Dans l’épisode de cette semaine de Titansque vous pouvez voir maintenant sur HBO Max, Jinx (Lisa Ambalavanar) a été présenté. Lors d’une interview avec Screen Rant, Ambalavanar a discuté de son travail avec la série. Par exemple, alors qu’elle connaissait DC Comics en raison de leur omniprésence dans le cinéma et la télévision, elle n’était pas vraiment une lectrice de bandes dessinées.





« Quand j’ai obtenu le rôle, j’ai alors commencé à plonger dans le monde de la bande dessinée. J’ai maintenant ma propre petite collection de bandes dessinées, et j’ai beaucoup de celles dans lesquelles Jinx est. J’aime vraiment ce côté-là maintenant. «

Lorsqu’elle a auditionné pour l’émission, Ambalavanar savait que ce serait pour Jinx mais a reçu très peu d’informations à part cela. Malheureusement, depuis qu’elle a vendu aux enchères en faisant des auto-cassettes et non en zoomant, elle n’a pas eu l’occasion de poser de questions. Alors Ambalavanar a dû trouver sa propre voie avec le peu d’informations dont ils disposaient.

« Ils ont aimé ce que j’ai fait, mais ce n’est que lorsque j’ai obtenu le poste que j’ai demandé : ‘Qu’est-ce que tu recherches ? Que veux-tu exactement ? Vers quelle version allons-nous ? Que fais-tu ?' »

Pour se préparer au rôle, Ambalavanar a acheté beaucoup de bandes dessinées et a fait beaucoup de recherches en ligne. Elle avait déjà connu Jinx depuis Titans adolescents et Teen Titans vont, elle a donc concentré ses recherches sur la version comique, qu’elle connaissait moins bien. Elle a appris toute l’histoire du personnage – tout ce qui a été dit sur sa trame de fond, comme la façon dont elle a appris l’anglais par télépathie.

« Elle change beaucoup, mais elle est assez stoïque et ne dit pas grand-chose. Nous avons définitivement pensé qu’il y avait assez de réflexion sur Titans. Il y a assez de mauvaise humeur, nous n’en avons plus besoin. [Laughs] Apportons au moins un peu de cette effronterie. Pour les puristes de la bande dessinée, je ne veux pas que les gens pensent que nous avons complètement abandonné la version bande dessinée de Jinx. Parce que nous n’avons pas; nous avons vraiment pensé à elle et avons essayé de l’honorer autant que possible. »





Lors de l’introduction de Jinx lors du troisième épisode de la quatrième saison, une grande partie de l’histoire entre elle et Dick Grayson (Brenton Thwaites) est évoquée sans être définitivement révélée. Comme les scénaristes n’ont rien prévu pour eux, Ambalavanar et Thwaites se sont beaucoup amusés à remplir les blancs. C’était l’un des éléments préférés d’Ambalabanar, et quelque chose qu’elle pense être si amusant à explorer à un moment donné.

« Mais Brenton et moi avons trouvé des idées pour nous-mêmes que je ne dirai pas, juste au cas où quelque chose serait écrit. Nous pourrions avoir très, très tort. Mais c’était une chose vraiment amusante. Dans la scène automobile où nous avons cette conversation, nous avons fait quelques versions où nous avons en fait amélioré cela. Je n’ai pas encore vu l’épisode, donc je ne sais pas vraiment ce qui l’a fait, mais ce que je dirai, c’est que nous nous sommes amusés à filmer ça, et nous avons joué un peu. »

Pour son premier épisode, Ambalavanar a travaillé principalement avec Thwaites, lui donnant une excellente chance d’apprendre à le connaître. Après cela, elle a commencé à rencontrer et à travailler avec les autres membres de l’équipe. Heureusement, Ambalavanar s’entendait très bien avec eux et pensait qu’ils se gélifiaient bien, et était à peu près sûr qu’ils ressentaient la même chose pour elle.

« Mais c’était plutôt sympa de ne pas avoir rencontré tout le monde en même temps. ‘Voilà, travaillez avec tout le monde ! Vous êtes nouveau, tout le monde se connaît !’ Ce n’était pas du tout comme ça, c’était d’abord travailler avec Brenton, puis quelques scènes avec Brenton et Anna [Diop, who plays Starfire.] Ensuite, j’ai été présenté à toute l’équipe, donc c’était bien de le construire lentement et de vraiment travailler sur ces relations. C’est vraiment un casting adorable. »

En parlant d’équipes, dans les bandes dessinées, Jinx a un lien avec les Fearsome Five, quelques membres qui se sont déjà présentés dans la série. Y a-t-il une chance d’une formation d’équipe quelque part sur la ligne ? Alors qu’Ambakavaner aimerait ça et connaît des gens dans la distribution et la production qui ressentent la même chose, l’avenir est incertain. Pour l’instant, les téléspectateurs devront composer avec le rôle de Jinx dans la saison 4, qui a été divisée en deux parties.