Lire Solo Leveling 143 Manhwa Spoilers Online, Dragon Kamish Rebirth

Noué à la main. Origine: Persia / Iran 143X223 Tapis Hosseinabad D'orient Fait Main Marron Foncé/Rouge Foncé (Laine, Perse/Iran)

Ces tapis sont fabriqués dans et autour de la ville de Hosseinabad dans le nord-ouest de l’Iran. Leur motif est souvent le type dit hérati, inspiré des tapis Farahan antiques. Ces tapis, qui sont épais et robustes, font partie de la famille des tapis Hamadan. Cliquez ici pour en lire plus sur les tapis