Lire Rainbow est de retour après 15 ans

Le spectacle éducatif classique pour enfants Lecture de l’arc-en-ciel revient officiellement, mais sans LeVar Burton comme hôte. Cette nouvelle version s’appelle Lecture d’Arc-en-ciel en direct et mettra en vedette une « troupe diversifiée, talentueuse et comique de jeunes artistes » partageant les tâches d’hébergement. Le producteur exécutif Steven Beer dit que la renaissance a été développée comme une « bouée de sauvetage » en réponse aux difficultés des parents à équilibrer l’enseignement à distance et d’autres activités pendant la pandémie.

« Nous savons que c’était une pandémie difficile pour les parents, pour les soignants, pour les enseignants. Nous voulions nous assurer que nous avons des enfants qui s’impliquent dans les livres et que nous allons utiliser le mouvement et la musique pour impliquer les enfants dans l’apprentissage. Et nous voulons vraiment des enfants de se voir dans les livres que nous choisissons, et nous allons utiliser divers créateurs, auteurs, illustrateurs, paramètres », a déclaré la directrice de la création Amy Guglielmo, selon CBS News. « Nous voulons vraiment que les enfants et les téléspectateurs se voient dans cette émission. Nous pensons que l’arc-en-ciel, cette distribution amusante et diversifiée, permettra aux enfants de s’identifier simplement à ces animateurs, et c’est juste une expérience totalement nouvelle et c’est vraiment une expérience. »

La technologie moderne permet Lecture d’Arc-en-ciel en direct être plus immersif que l’incarnation précédente de la série. Un communiqué de presse note : « Qu’ils posent des questions à un acteur, qu’ils suivent une routine de danse ou qu’ils soient récompensés pour avoir répondu correctement à une question, les téléspectateurs seront motivés à participer et les parents seront gratifiés de savoir que leurs enfants sont diverti et stimulé intellectuellement. »

Alors que nous avons de nouveaux hôtes à bord, Lecture d’Arc-en-ciel en direct partagera certaines similitudes avec la version précédente. Il s’en tient à la structure des épisodes de 25 minutes pour éduquer les jeunes téléspectateurs à travers de la musique, des excursions, des explorations culturelles et un livre du jour. La nouveauté est la possibilité de participer au spectacle en direct via une plate-forme virtuelle. Vous pouvez lire la description officielle de la série ci-dessous.

« En utilisant la plate-forme virtuelle interactive Looped, les membres du public auront la possibilité de s’engager, de jouer à des jeux et même d’être présentés ‘sur scène’ pendant chaque épisode de ‘Reading Rainbow Live’. Qu’ils posent des questions à un membre de la distribution, suivent une routine de danse ou soient récompensés pour avoir répondu correctement à une question, les téléspectateurs seront motivés à participer et les parents seront gratifiés de savoir que leurs enfants sont divertis et stimulés intellectuellement. Des épisodes de Reading Rainbow Live seront disponibles en streaming une fois l’événement en direct terminé, afin que les enfants puissent profiter de chaque épisode, qu’ils aient ou non participé à la diffusion originale.

Initialement, Lecture de l’arc-en-ciel diffusé sur PBS de 1983 à 2006. LeVar Burton avait animé la série et avait tenté en vain de relancer la série ces dernières années. Il s’est depuis fixé pour objectif d’animer un jeu télévisé, car il est attaché à un Trivial Pursuit jeu télévisé après son Péril! les plans n’ont pas fonctionné. Un documentaire sur Lecture de l’arc-en-ciel avec Burton, l’hébergement est également en cours.

Lecture d'Arc-en-ciel en direct est créé par Steven Beer qui produit avec James P. Axiotis. Mark Harris de Ohana Pictures produit. Lecture d'Arc-en-ciel en direct sera lancé début 2022.





