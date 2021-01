«  Lire plus tard  » arrive sur WhatsApp, la fonction qui remplace les discussions archivées et coupe automatiquement ces conversations

WhatsApp, l’application de messagerie par excellence, ne vit pas ses meilleurs moments en ce moment. Les différentes controverses qui ont surgi après les changements de sa politique de confidentialité ont provoqué une migration massive vers des applications comme Signal et Telegram. Cependant, cela n’empêche pas l’application d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le dernier remplacez la section des chats archivés par « Lire plus tard » et désactive automatiquement les notifications.





«Lire plus tard» est en fait le nom qui apparaît dans la version bêta de l’application Android. Actuellement en test, la fonctionnalité a été découverte par WABetaInfo en version 2.21.2.2 beta pour Android. Comme on le voit dans les captures d’écran, il s’agit d’un changement de nom pour la section des discussions archivées qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires.

Classé et réduit au silence

La fonctionnalité pour archiver les chats Il est sur WhatsApp depuis plusieurs années maintenant. Un chat archivé signifie simplement qu’il n’apparaît plus dans la section des conversations récentes. Cependant, il réapparaît au moment où nous recevons un nouveau message, que nous ayons ou non archivé la conversation. Ce n’est plus le cas avec «Lire plus tard».

Section «Lire plus tard» dans la version bêta de WhatsApp. Via WABetaInfo.

Comme nous pouvons le voir dans les captures d’écran où WhatsApp décrit la fonctionnalité, nous ne recevrons aucune notification des chats qui ont été enregistrés dans «Lire plus tard». WhatsApp lui-même en indique la raison: « Pour réduire les interruptions, les discussions avec de nouveaux messages resteront ici et vous n’aurez aucune notification. »

Cela dit, il semble que il sera possible d’utiliser WhatsApp comme avant. Dans les paramètres de l’application, il existe une option pour les conversations qui reçoivent de nouveaux messages et se trouvent dans « Lire plus tard » pour revenir à l’écran principal. L’activation de cette option fait essentiellement de «Lire plus tard» un simple changement de nom.

Option pour désactiver la modification du fonctionnement des chats archivés. Via WABetaInfo.

De toute façon, pour l’instant est un changement apparu dans la version bêta de whatsapp. Cela signifie que vous n’êtes pas obligé d’atteindre la version finale et que si vous le faites, vous pouvez également le faire avec plus de changements ou de variations. Il est également difficile de savoir quand WhatsApp décidera de l’implémenter pour tous les utilisateurs.

Via | 45secondes.fr Android