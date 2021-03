Lire la traduction en anglais des paroles de Selfish Love de Selena Gomez avec DJ Snake

Explication de la signification des paroles de Selena Gomez et DJ Snake ‘Selfish Love’.

Selena Gomez est de retour avec un autre bilingue, DJ Snake banger, mais de quoi parlent réellement ses paroles espagnoles ‘Selfish Love’?

En janvier (27 janvier), Selena Gomez a annoncé qu’elle sortirait son tout premier EP en espagnol. Revelacíon sortira le 12 mars et contient sept chansons, dont la ballade émouvante «De Una Vez» et le duo à succès de Rauw Alejandro «Baila Conmigo». L’EP voit également Selena retrouver son collaborateur de «Taki Taki», DJ Snake, sur une nouvelle chanson intitulée «Selfish Love».

Maintenant, Selena et DJ Snake ont sorti ‘Selfish Love’ et nous avons traduit les paroles espagnoles en anglais pour vous.

Que signifient les paroles ‘Selfish Love’ de Selena Gomez?



Selena Gomez Paroles Selfish Love: traduction anglaise avec DJ Snake. Image: Enregistrements Interscope

‘Selfish Love’ est la seule piste bilingue sur Revelacíon et les paroles parlent d’être dans une relation dans laquelle vous aimez vous rendre jaloux. Selena chante: « Nadie tiene que deciírmelo / Hablas con otro », ce qui signifie « personne ne doit me dire que vous parlez à d’autres filles ». Elle ajoute: « Bébé, moi dan ganas de tenerte », ce qui signifie « Bébé ça me donne envie de t’avoir ».

Dans le refrain, Selena chante: « Tú quiere ‘a mis celos ». Cela se traduit par «tu veux ma jalousie». Elle chante alors en anglais: « Tout ce temps et nous avons toujours cet amour égoïste / Tu aimes me rendre jaloux (j’aime te rendre jaloux) ».

Découvrez la traduction complète de ‘Amour égoïste’ ci-dessous.

En plus de ‘De Una Vez’, ‘Baila Conmigo’ et ‘Selfish Love’, Revelacíon comprend de nouvelles chansons nommées «Buscando Amor» («Looking for Love»), «Vicio» («Addicted») et «Adiós» («Goodbye»). L’EP présente également une collaboration entre Selena et le rappeur portoricain Myke Towers appelé «Dámelo To», qui signifie «Give it To Me» en anglais.

S’adressant à Zane Lowe sur Apple Music à propos du projet, Selena a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, en travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fière de mon héritage. »

DJ Snake & Selena Gomez – ‘Selfish Love’: traduction en anglais

VERSET 1

Personne n’a à me dire

Tu parles à d’autres filles

Et j’avoue aimer ça

Bébé, ça me donne envie de t’avoir (de t’avoir)

PRÉ-CHOEUR

Juste un petit coup de cœur

Tu me fais ici penser que quelqu’un d’autre se soucie, que quelqu’un d’autre se soucie

Je sais que nous avons confiance

Mais tu me fais penser que quelqu’un d’autre se soucie, que quelqu’un d’autre s’en soucie

REFRAIN

Tu veux ma jalousie

Tout ce temps et nous avons toujours cet amour égoïste

Tu aimes me rendre jaloux (j’aime te rendre jaloux)

C’est un jeu entre toi et moi, toi moi, toi et moi

POST-CHOEUR

Yeah Yeah

Tu sais que nous avons confiance

Yeah Yeah

VERSE 2

Comment ils me regardent est évident

Vous donne envie de vous marquer sur votre territoire

Ce secret entre nous deux

Je sais que ça te donne envie de m’avoir

PRÉ-CHOEUR

Je suis juste un peu pressé

Quand tu es là-bas en pensant que quelqu’un d’autre se soucie, quelqu’un d’autre s’en soucie (Ooh, ooh)

Tu sais que nous avons confiance

Mais là encore tu penses que quelqu’un d’autre se soucie, que quelqu’un d’autre se soucie

REFRAIN

Je veux ta jalousie

Tout ce temps et nous avons toujours cet amour égoïste

Tu aimes me rendre jaloux (j’aime te rendre jaloux)

C’est un jeu entre toi et moi, toi moi, toi et moi

POST-CHOEUR

Yeah Yeah

Tu sais que nous avons confiance

Yeah Yeah

OUTRO

Serpent de DJ

Eh

Selena Gomez

Ouais

Eh



Paroles de DJ Snake Selena Gomez Selfish Love expliquées. Image: Enregistrements Interscope

