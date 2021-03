Lire la traduction en anglais des paroles de Buscando Amor de Selena Gomez

Explication de la signification des paroles de «Buscando Amor» de Selena Gomez.

Le premier EP espagnol de Selena Gomez, Révélation, est enfin là mais que signifient ses paroles de «Buscando Amor»?

‘Buscando Amor’ est le deuxième morceau sur Révélation et Selena a précédemment déclaré sur Instagram Live que c’était l’une de ses chansons préférées sur l’EP. «Buscando Amor» se traduit directement par «Looking for Love». Cependant, la chanson est en fait le contraire de cela. Au lieu de chercher l’amour, Selena chante pour sortir juste pour s’amuser.

Dans le deuxième couplet, Selena chante: « Solo estamo ‘vacilando, baby, no estamo’ buscando anillo », ce qui signifie: « On fait juste la fête, bébé, on ne cherche pas de bagues ». Dans le refrain, elle ajoute: « No están buscando na ‘, » tan bien así como están « , ce qui signifie: » Ils ne cherchent rien, ils sont heureux comme ils sont. «

Que signifient les paroles de Buscando Amor de Selena Gomez? Lisez la traduction anglaise complète ci-dessous.



Selena Gomez Paroles Buscando Amor: traduction en anglais. Photo: @selenagomez via Instagram, Interscope Records

Selena Gomez – ‘Buscando Amor’: traduction en anglais

INTRO

Ils sortent pour pouvoir la voir

Ils se perdent dans le rythme

Ils ne cherchent pas l’amour

Ils ne cherchent pas l’amour

VERSET 1

Laisse le rythme te prendre le dessus

C’est comme ça que je l’aime, juste comme ça

Il y a plus à faire ce soir, je ne me limite pas

La musique est bonne et je ne résiste pas

REFRAIN

Ils sortent pour la voir parce qu’elle aime danser

Ils se perdent dans le rythme, ils commencent à oublier

Ils ne cherchent rien, ils sont heureux comme ils sont

Ne lui parlez pas d’amour, ça ne volera pas

Ils sortent pour la voir parce qu’elle aime danser

Ils se perdent dans le rythme, ils commencent à oublier

Ils ne cherchent rien, ils sont heureux comme ils sont

Ne lui parlez pas d’amour, ça ne volera pas

VERSE 2

Aujourd’hui nous sortons incognito

Nous allons avoir des ennuis

Nous faisons juste la fête, bébé, nous ne cherchons pas de bagues

Quand ils jouent de la musique, nous allons dur

Qui n’aime pas une Latina dansant sur le reggaetón?

Viens si tu veux le goûter, pars si tu vas tomber amoureux

PONT

Nous ne nous arrêterons pas avant l’aube

La fête est finie si nous y allons

Avec nos téléphones éteints

REFRAIN

Ils sortent pour la voir parce qu’elle aime danser

Ils se perdent dans le rythme, ils commencent à oublier

Ils ne cherchent rien, ils sont heureux comme ils sont

Ne lui parlez pas d’amour, ça ne volera pas

Ils sortent pour la voir parce qu’elle aime danser

Ils se perdent dans le rythme, ils commencent à oublier

Ils ne cherchent rien, ils sont heureux comme ils sont

Ne lui parlez pas d’amour, ça ne volera pas

OUTRO

Ils sortent pour pouvoir la voir

Ils se perdent dans le rythme

Ils ne cherchent pas l’amour

Pars si tu vas tomber amoureux (ils ne cherchent pas)

Pars si tu vas tomber amoureux

Parler à Zane Lowe sur Apple Music à propos de Révélation Selena a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, en travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fière de mon héritage. »

Découvrez les traductions anglaises de l’autre de Selena Révélation pistes ci-dessous.

.

