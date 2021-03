Lire la traduction anglaise des paroles de Selena Gomez ‘Dámelo To’ avec Myke Towers

Explication de la signification des paroles de Selena Gomez et Myke Towers ‘Dámelo To’.

Selena Gomez est de retour avec un EP en espagnol mais que signifient réellement ses paroles «Dámelo To» avec Myke Towers?

‘Dámelo To’ est la piste 4 sur Révélation. C’est aussi la troisième collaboration que Selena Gomez sort du disque après ‘Baila Conmigo’ avec Rauw Alejandro et ‘Selfish Love’ avec DJ Snake. La chanson présente Myke Towers et c’est un hymne sexuel dans lequel Selena et Rauw échangent sur le fait d’être amoureux l’un de l’autre. «Dámelo To» signifie littéralement «Donnez-le-moi».

Dans le refrain, Selena chante: « Nada se siente mejor / Que mi nombre en tu boca / Te siento y no me tocas », qui se traduit par « Rien ne va mieux / Que ton nom sur mes lèvres / Je te sens et tu es aren » t même me toucher ». Selena termine alors le refrain avec le titre de la chanson, exigeant: «Dámelo to» et les paroles de Myke sont encore plus explicites.

Que signifient les paroles de Dámelo To de Selena Gomez et Myke Towers? Lisez la traduction anglaise complète ci-dessous.



Paroles de Selena Gomez Dámelo To ‘: traduction anglaise (avec Myke Towers). Photo: Interscope Records, @myketowers via Instagram

Selena Gomez & Myke Towers – ‘Dámelo To’ ‘: traduction en anglais

INTRO: Selena Gomez

Un peu de chaleur

Rapproché, continuez

Je t’ai déjà donné le contrôle

Terminez ce que vous avez commencé

On ne pense pas, on s’amuse

Est-ce un péché? Je ne sais pas

Pourquoi s’arrêter?

PRÉ-CHOEUR: Selena Gomez

Terminez ce que vous avez commencé

Parce que rien ne se sent

Rien ne se sent, mon amour

Rien ne va mieux

CHŒUR: Selena Gomez

Que mon nom dans ta bouche, ta bouche, ta bouche

Je te sens et tu ne me touche même pas, touche-moi, touche-moi

Mon nom dans ta bouche, ta bouche, ta bouche

Je te sens et tu ne me touche même pas, touche-moi, touche-moi

Donne le moi!

VERSE 1: Selena Gomez

Reste parce que je veux perdre toutes mes manières jusqu’à l’aube

Et tu sais déjà tout ce que tu as à faire

Tu dis mon nom et rien d’autre ne compte

D’autres essaient, mais non, ils n’obtiendront jamais rien

D’autres essaient, mais non

PRÉ-CHOEUR: Selena Gomez

Terminez ce que vous avez commencé

Parce que rien ne se sent

Rien ne se sent, mon amour

Rien ne va mieux

CHŒUR: Selena Gomez

Que mon nom dans ta bouche, ta bouche, ta bouche

Je te sens et tu ne me touche même pas, touche-moi, touche-moi

Donne le moi!

VERSE 2: Myke Towers

Ayy

J’aime dire ton nom

Avec la voix sexy que j’utilise pour t’impressionner, ayy

Tu aimes m’appeler tard

Je vais essayer de me calmer

Beaucoup de respect

Si elle me tente, je ne vais pas rester tranquille

Le travail ne peut pas être laissé inachevé

Elle a le visage d’un ange, mais je vais pécher pour elle

Essayez-moi, je vous mets au défi d’en trouver un autre comme moi

Elle bat des records

Les hommes se collent à elle comme si elle utilisait un aimant

Je rentre dans son esprit

Elle mérite une bague, si ça ne tenait qu’à moi je ferais ma fiancée

Je vais donner des petits-enfants à maman

PRÉ-CHOEUR: Selena Gomez

Terminez ce que vous avez commencé

Parce que rien ne se sent

Rien ne se sent, mon amour

Rien ne va mieux

CHŒUR: Selena Gomez

Que mon nom dans ta bouche, ta bouche, ta bouche

Je te sens et tu ne me touche pas, touche-moi, touche-moi

Mon nom dans ta bouche, ta bouche, ta bouche

Je te sens et tu ne me touche pas, touche-moi, touche-moi

Donne le moi!

Parler à Zane Lowe sur Apple Music à propos de Révélation Selena a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, en travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fière de mon héritage. »

