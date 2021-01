Lire la traduction anglaise des paroles de Baila Conmigo de Selena Gomez avec Rauw Alejandro

Explication de la signification des paroles de «Baila Conmigo» de Selena Gomez et Rauw Alejandro.

Selena Gomez a sorti un nouveau duo en espagnol avec Rauw Alejandro, mais que signifient ses paroles ‘Baila Conmigo’?

Plus tôt ce mois-ci (14 janvier), Selena Gomez a surpris les fans avec son premier single en espagnol «De Una Vez». Le nouveau morceau est un superbe numéro à mi-tempo sur l’amour de soi et le chagrin d’amour. Selena a depuis révélé que «De Una Vez» est la première chanson de son prochain EP en espagnol. Revelacíon devrait sortir dans le monde entier le 12 mars de cette année.

Maintenant, Selena a sorti, ‘Baila Conmigo’, le deuxième single de Revelacíon. «Baila Conmigo» est une collaboration à la mode avec Rauw Alejandro. Il est produit par Tainy (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin) et cela ressemble à un hit. Dans cet esprit, nous avons la traduction anglaise complète pour vous.

Que signifient les paroles ‘Baila Conmigo’ de Selena Gomez?



Selena Gomez Paroles Baila Conmigo: traduction en anglais. Image: Enregistrements Interscope

«Baila Conmigo» signifie littéralement «danse avec moi» et les paroles du single emboîtent le pas. Dans le chœur, Selena et Rauw échangent des répliques coquettes. Ils chantent: « Danse, danse, danse avec moi / Danse, danse, danse et je te suivrai / Bouge, lâche-toi » et « Embrasse-moi, juste une fois / Comme ça j’aurai une raison de te voir encore. » Il s’agit essentiellement de flirter sur la piste de danse.

‘Baila Conmigo’ rejoint ‘De Una Vez’ en tant que deuxième avant-goût du très attendu de Selena Revelacíon EP. Elle n’a pas encore dit s’il y aurait d’autres collaborations sur le projet mais, s’adressant à Zane Lowe sur Apple Music, elle a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fier de mon héritage. «

Découvrez la traduction complète de Baila Conmigo ci-dessous.

Selena a ensuite poursuivi: « Et c’est arrivé, et j’ai l’impression que c’est le timing parfait. Juste avec toutes les divisions dans le monde, il y a quelque chose dans la musique latine qui fait que globalement les gens ressentent des choses, vous savez? »

Nous avons hâte d’entendre ce qu’elle a enregistré d’autre, mais d’ici là, nous diffuserons en boucle «De Una Vez» et «Baila Conmigo».

Selena Gomez – ‘Baila Conmigo’: traduction en anglais

INTRO: Rauw Alejandro et Selena Gomez

Bébé, je ne sais pas si tu parles espagnol

Si tu comprends quand je dis « Mon amour »

Faire l’amour sans se comprendre c’est mieux

Nous devons juste nous aimer

Tu veux que je tombe dans la tentation

Regarde dans quel état tu m’as mis

Cet accent que tu as

Je ne comprends pas grand chose, mais viens ici

CHŒUR: Selena Gomez & Rauw Alejandro

Danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse et je te suivrai

Bouge, viens lâche-toi

Ne me quitte pas sans me donner envie de revenir

Alors danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse, je te suivrai

Embrasse-moi, juste une fois

Alors j’aurai une raison de te revoir (Rauw)

VERSE 1: Rauw Alejandro et Selena Gomez

Sincèrement, laissons cela couler

Ne continuez pas à y penser

Nous avons toute la nuit pour que tu m’apprends face à face

Tout ce que tu ressens

Ça me sent qu’il n’y a rien d’innocent chez toi

Comment vous dire que je ne veux pas parler d’amour?

Que si c’est avec toi, je dois penser mieux

Détends-toi, laisse-le comme ça, je veux rester ici

Reste, viens à moi, reste, viens à moi

CHŒUR: Selena Gomez & Rauw Alejandro

Danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse et je te suivrai

Bouge, viens lâche-toi

Ne me quitte pas sans me donner envie de revenir

Alors danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse, je te suivrai

Embrasse-moi, juste une fois

Alors j’aurai une raison de te revoir

VERSE 2: Rauw Alejandro

Je vais te laisser mon numéro

Tu dois juste appeler quand je te manque

J’irai là-bas (Woo)

Bébé, même si c’est loin de moi, woah-oh

La fille est d’une autre ville (Yah), mais elle aime mon flow

J’étais curieuse et elle m’a volé un baiser

Nous n’avons pas à nous parler (Ayy)

Si en regardant on se comprend, ouais (Yah)

CHŒUR: Selena Gomez & Rauw Alejandro

Je ne comprends pas grand chose, mais danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse et je te suivrai

Bouge, viens lâche-toi

Ne me quitte pas sans me donner envie de revenir

Alors danse, danse, danse avec moi

Danse, danse, danse, je te suivrai

Embrasse-moi, juste une fois

Comme ça j’aurai une raison de te revoir, ouais, ouais

OUTRO: Rauw Alejandro

Ra-Rauw, bébé

Rauw Alejandro

Avec Selena

Yo, Tainy



Selena Gomez Baila Conmigo signification des paroles expliquée. Image: Enregistrements Interscope

