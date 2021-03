Lire la traduction anglaise de Selena Gomez’s Vicio lyrics

Explication de la signification des paroles de Vicio de Selena Gomez.

‘Vicio’ est déjà l’un des favoris des fans sur la nouvelle de Selena Gomez Révélation projet mais que signifient les paroles espagnoles?

« Vicio » est la piste 5 de Revelación et c’est un bop à mi-tempo maussade dans lequel Selena Gomez chante d’être éperdument amoureuse et de convoitise avec quelqu’un. Cela agit en quelque sorte comme une suite de « Damélo To » dans le sens où c’est un autre hymne sexuel, mais cette fois, il y a plus d’émotion. «Vicio» se traduit par vice en anglais et Selena est accro à son amant.

Selena ouvre la chanson en chantant: «Tus labios son mi vicio / Por un beso tuyo todo lo arriesgo». En anglais, cela signifie: «Tes lèvres sont mon vice / je risquerais tout pour un de tes baisers». Elle ajoute ensuite dans le deuxième couplet: «Tú me sanaste el corazón / Le diste vida a lo que estaba muerto», ce qui signifie «Tu as guéri mon cœur / Tu as donné la vie à ce qui était mort».

Que signifient les paroles de Vicio de Selena Gomez? Lisez la traduction anglaise complète ci-dessous.



Selena Gomez Vicio paroles: traduction en anglais. Image: Enregistrements Interscope

Selena Gomez – Paroles de « Vicio »: Traduction anglaise

VERSET 1

Tes lèvres sont mon vice

Je risquerais tout pour un de tes baisers (je risquerais tout)

Et ton cœur bat avec le mien

C’est le tempo parfait (parfait)

Embrasser pour embrasser j’ai réalisé que

J’ai besoin de toi comme hier

Je veux t’avoir tel que tu es (Eh)

REFRAIN

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Embrasse-moi lentement, embrasse-moi lentement

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

VERSE 2

Tu as guéri mon coeur

Tu as donné vie à ce qui était mort

Je ne croyais pas à l’amour

Parce que ce n’était pas le bon moment

Et c’est arrivé sans avertissement, je vous le ferai savoir

Si je ne t’ai pas, je deviens triste

j’ai besoin de toi à mes côtés

Parle-moi de ce que tu peux me donner

REFRAIN

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Embrasse-moi lentement, embrasse-moi lentement

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

Embrasse-moi lentement, embrasse-moi lentement

Tes lèvres, tes lèvres

Sont mon vice, mon vice

OUTRO

Ils sont mon vice

Pour un de tes baisers, je risquerais tout

Parler à Zane Lowe sur Apple Music à propos de Révélation Selena a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, en travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fière de mon héritage. »

.

