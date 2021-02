L’Iran rejette la proposition de dialogue informel sur un accord nucléaire, car « ce n’est pas le bon moment »

, 28 février () –

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Jatibzadé, a expliqué ce dimanche le rejet par Téhéran de la proposition de dialogue informel des États-Unis et de trois pays européens – l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni – considérant que « ce n’est pas le cas timing »et a évoqué les clauses de l’accord nucléaire de 2015 lui-même, dont les États-Unis se sont retirés unilatéralement.

« L’application des engagements par toutes les parties n’est pas une question de négociation et de prise et de départ. Toutes les options de prise et de départ ont été épuisées il y a cinq ans », a déclaré Jatibzadé, selon la presse officielle iranienne.

<< La voie à suivre est très claire. Les États-Unis doivent mettre fin à leurs sanctions illégales et unilatérales et revenir aux engagements de l'accord nucléaire. Cette question n'exige aucune négociation ni résolution de la part du Conseil des gouverneurs >> de l’Agence internationale de l’énergie atomique , a-t-il soutenu.

Le porte-parole a indiqué que l’Iran « répondra aux actions par des actions de la même manière qu’il reviendra à ses obligations contenues dans l’accord nucléaire dès le retrait des sanctions » et a averti qu ‘ »il répondra de la même manière à toutes mesures et comportements hostiles « .

Cependant, Jatibzadé a affirmé que l’Iran continuerait de collaborer avec le haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, ainsi qu’avec les trois pays européens signataires, avec la Chine et la Russie, également signataires de l’accord.

Le président américain Joe Biden a exprimé son intention de reprendre l’accord nucléaire de 2015, négocié lorsque Biden lui-même était vice-président des États-Unis.

L’Iran a annoncé à ce jour le retrait de ses engagements sur plusieurs points de l’accord, ce qui a fait craindre chez le reste des signataires un éventuel effondrement du pacte. Cependant, Téhéran a toujours soutenu que ces mesures peuvent être annulées si les États-Unis retirent les sanctions et reviennent à l’accord.

