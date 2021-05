L’Iran pour Bitcoin: interdire tous les types d’extraction de crypto-monnaie en raison de la forte consommation d’électricité

Eucerin Aquaporin Active Crème Tous Types de Peaux SPF25 50ml

La crème Aquaporin Active est un soin qui convient à tous les types de peaux même les peaux sensbibles. Cette crèmeapporte une hydratation intense et durable à votre peau. Sa formule à base de Gluco-glycérol permet une meilleure circulation de l'eau dans l'épiderme et améliore donc le niveau d'hydratation. Votre peau retrouve toute sa souplesse. Une de ses principales caractéristiques est sa durée d'action sur la peau. En effet, la peau est hydratée et donc protégée pendant 24 heures. Spécialement formulée pour les peaux sensibles, elle permet de soulager les tiraillements de la peau et contribue fortement à son confort tout au long de la journée. Ce soin a été conçu snas parfum pour une meilleure tolérance des peaux sensibles. Cette crème a la particularité d'avoir une protection solaire d'indice SPF25 ainsi que des UVA ce qui protège votre peau au quotidien contre les agressions du soleil et les potentielles réactions dues à une exposition durable. Sa texture légère pénètre rapidement et est très agréable au toucher.