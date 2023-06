L’Iran dispose d’un « processeur d’algorithmes quantiques ». Spoiler : C’est une planche en vente sur Amazon pour environ 600 €.

StarTech.com Hub USB-C à 10 Ports - 8x USB-A et 2x USB-C - Hub USB Type-C Auto-Alimenté avec Bloc d'Alimentation 65W - USB 3.1 10Gbps - Hub USB avec câble de verrouillage certifié USB-IF de 91cm - Splitter USB C

Ajoutez 8 ports USB-A et 2 ports USB-C à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB-CAjoutez dix ports USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) (8x USB-A, 2x USB-C) à un ordinateur USB-C à l'aide de ce Hub USB-C à 10 ports.<br/>Le hub USB est auto-alimenté par l'adaptateur secteur fourni.<br/>Le hub USB dispose d'une protection contre les surintensités (OCP).<br/>L'OCP permet d'éviter que les périphériques ne consomment trop d'énergie, que les dispositifs USB ne tombent en panne et que les ordinateurs ne s'éteignent de manière inattendue.<br/>La prise en charge de Wake On USB permet aux communications USB, provenant de périphériques connectés au hub, de sortir l'ordinateur de la veille ou d'autres modes d'économie d'énergie/de sommeil.Haute performance USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) HubLe hub USB partage la bande passante de 10Gbps du périphérique hôte USB, ce qui permet des transferts de données à haut débit pour les applications hautes performances.<br/>Le hub USB est rétrocompatible avec les versions USB précédentes, notamment USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs), USB 2.0 (480Mbps) et USB 1.1 (12Mbps).<br/>Il est doté de huit ports USB-A et de deux ports USB-C.<br/>Cette combinaison de ports permet de prendre en charge un grand nombre d'applications.<br/>Cette combinaison de ports permet la prise en charge d'une large gamme de périphériques USB modernes et anciens, tels que les périphériques de stockage externes (par exemple, les clés USB, les disques durs/SSD), les caméras HD (par exemple, les webcams), les souris, les claviers et les casques d'écoute USB.Alimentation et charge des périphériques USBLe hub USB est auto-alimenté, grâce à l'adaptateur d'alimentation de 65W.<br/>Le hub dispose de deux ports USB BC 1.2 (1x USB-A, 1x USB-C), chacun fournissant 2,4A (12W) de puissance simultanément, ce qui le rend idéal pour charger des appareils USB alimentés par batterie comme les smartphones, et les tablettes, tout en fournissant également une connexion de données.<br/>Ces ports fournissent de l'énergie avec ou sans ordinateur hôte connecté, et prennent en charge les applications CDP (Charging Downstream Port) et DCP (Dedicated Charging Port).<br/>Le hub comporte sept ports USB-A et un port USB-C qui fournissent chacun une alimentation de 0,9 A (4,5 W), conformément à la norme USB 3.2.<br/>L'adaptateur d'alimentation inclus garantit que tous les ports fournissent toujours la puissance spécifiée, quel que soit le nombre d'appareils connectés.Câble hôte certifié USB-IFUn câble hôte USB-C certifié USB-IF de haute qualité est inclus.<br/>Le câble est doté d'un verrouillage à vis, d'un connecteur pour assurer une connexion sécurisée et fiable au hub USB.<br/>La gaine du câble en élastomère thermoplastique (TPE) est plus souple et plus flexible que les câbles à gaine en PVC.Installation Plug-and-PlayLe hub USB 10 ports est indépendant du système d'exploitation et prend en charge tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS et Android.<br/>L'installation...