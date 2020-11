L’Iran appelle ses voisins à instaurer un dialogue de paix

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a tweeté que son pays tendait la main à ses voisins et exhortait tout le monde à parler pour mettre fin aux tensions, faisant référence à la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine en 2020.

«Trump est parti et nous et nos voisins restons. Parier sur les étrangers n’apporte pas de sécurité et déçoit. Nous tendons la main à nos voisins pour qu’ils coopèrent à la conquête des intérêts communs de nos peuples et de nos pays », a-t-il tweeté en arabe.

Zarif a exhorté « tout le monde à dialoguer comme le seul moyen de mettre fin aux différences et aux tensions », soulignant que « Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour notre région ».

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré lors d’une réunion du cabinet dimanche qu’un nouveau gouvernement américain avait une chance de renverser les politiques « nuisibles et incorrectes » de Trump et de mettre fin à l’approche de pression maximale du président.

« Le moment est venu pour le prochain gouvernement des États-Unis de rattraper les erreurs du passé et de se remettre sur la bonne voie pour remplir ses obligations internationales », a-t-il déclaré.