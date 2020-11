L’iPhone SE 3 recevra un écran de 6 pouces et un Touch ID

L’analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo a récemment divulgué de nouveaux détails sur l’iPhone SE 3. Apparemment, Apple équipera le smartphone d’un écran de 6 pouces et d’un Touch ID. Un iPhone SE Plus semble également être prévu.

L’affichage de l’iPhone SE 3 s’agrandit

Selon Kuos, la taille de l’écran de l’iPhone SE 3 devrait être de 6,06 pouces. Cela le rend nettement plus grand que son prédécesseur (ici dans le test), qui dispose d’un écran de 4,7 pouces. De plus, le smartphone devrait recevoir Touch ID. Cependant, on ne sait pas encore où se trouvera le capteur d’empreintes digitales.

L’analyste Apple continue de supposer que l’iPhone SE 3 prendra également en charge la 5G. Contrairement à l’iPhone SE 2020, qui ne dispose que d’une seule caméra, cette fois, le modèle à venir aura une double caméra.

L’objectif principal du rapport de Kuo était que le fournisseur de caméras pour l’iPhone 12, Yujingguang, avait moins de ventes que prévu en raison d’une concurrence féroce, rapporte le site Web chinois MyDrivers (via Gizchina). L’analyste suppose que le volume de commandes de l’iPhone 13 diminuera encore davantage.

Apple devrait également fonctionner sur un iPhone SE Plus

Un précédent rapport de Kuo indiquait qu’Apple n’avait pas encore fini avec la série iPhone 12. La société prévoit de publier une autre version « à bas prix » de l’iPhone SE l’année prochaine. Cela pourrait s’appeler l’iPhone SE Plus.

L’analyste Apple suppose que le smartphone aura une diagonale d’affichage de 5,5 ou 6,1 pouces et utilisera un panneau LCD. L’appareil pourrait éventuellement avoir le même boîtier que l’iPhone XR ou l’iPhone 8. Selon les informations de Kuos, l’iPhone SE Plus devrait apparaître au plus tôt dans la seconde moitié de l’année prochaine.