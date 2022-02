L’iPhone pliable arrive plus tard – mais un MacBook pliable en préparation ?

L’iPhone pliable tant attendu n’arriverait apparemment pas avant 2025. Selon un analyste, Apple a dû repousser son calendrier initial de 2 ans. Un iPhone pliable ne semble pas avoir la priorité – à la place, il propose un ordinateur portable Apple pliable.

Apple ne s’impliquera pas dans le marché pliable avant 2025 au plus tôt. C’est selon un rapport de l’analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young, cité par 9to5Mac : « Nous avons repoussé nos attentes concernant l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables de 2 ans à 2025 suite à des discussions avec nos contacts de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise ne semble pas pressée d’entrer sur le marché et cela pourrait prendre encore plus de temps.

Apple travaille-t-il sur un MacBook 20 pouces pliable ?

Presque plus intéressant que le retard de l’iPhone pliable, cependant, est l’hypothèse de Ross selon laquelle Apple travaillerait également sur un ordinateur portable pliable. Le constructeur serait en pourparlers avec des fournisseurs censés fournir des composants pour un pliable de 20 pouces. Cela pourrait créer une toute nouvelle catégorie de produits pour Apple. L’analyste présente un appareil de 20 pouces qui, lorsqu’il est fermé, représente un ordinateur portable à part entière avec un clavier et, lorsqu’il est déplié, peut être utilisé comme un moniteur avec un clavier externe. La résolution doit être UHD/4K ou même supérieure. Cependant, le MacBook pliable n’est pas attendu avant 2026 ou 2027.

Retard de l’iPhone pliable très probable

Ross Young a eu un certain succès dans les prédictions d’Apple, tout comme l’analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo. Par exemple, l’analyste du DSCC était le seul à prédire le lancement du MacBook Pro avec un écran mini-LED en 2021.

Un éventuel retard dans l’iPhone pliable correspond également à la philosophie produit d’Apple. Contrairement aux fabricants comme Samsung, qui ont vraiment poussé sur le marché avec leurs smartphones pliables, le groupe iPhone attend généralement avec les lancements de nouveaux produits que les produits soient vraiment prêts pour le marché et ne demandent plus de compromis à l’acheteur.