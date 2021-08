L’iPhone ne fonctionne plus : quelle pourrait en être la raison ?

Vous tapez sur votre téléphone portable, modifiez une photo ou lisez des messages et tout à coup, l’écran de l’iPhone devient noir. L’iPhone ne s’allume plus. Cela peut avoir de nombreuses raisons. Nous vous montrerons quoi faire si votre iPhone ne démarre plus.

Table des matières

Mon iPhone ne s’allume pas – que s’est-il passé ?

Si l’iPhone ne démarre pas, le problème est grand. Mais cela ne doit pas être un problème sérieux tout de suite. La première possibilité est que la batterie soit profondément déchargée. Le smartphone n’a pas assez de puissance pour vous montrer qu’il doit être chargé. Connectez l’iPhone au câble de charge et attendez que l’écran affiche le processus de charge. Cela peut prendre de 10 minutes à une heure.

Vérifiez également si le connecteur de votre câble de charge est endommagé ou sale. Les petites saletés peuvent être nettoyées. Le câble est-il déjà gravement endommagé ? Cela peut alors provoquer un contact lâche. Ainsi, l’iPhone ne peut pas se recharger sans interruption. Dans ce cas, testez l’iPhone avec un autre chargeur.

Si l’iPhone ne démarre plus, une réinitialisation via les boutons ou le mode recovery via câble aide souvent (© 2020)



Si l’iPhone ne s’allume toujours pas, le système d’exploitation est peut-être tombé en panne. Un redémarrage est généralement requis ici. Vous pouvez forcer l’appareil à redémarrer même si l’écran est noir ou gelé. Si cela ne fonctionne pas non plus, vous pouvez mettre l’iPhone en mode maintenance et le mettre à jour ou le restaurer via iTunes.

Bon à savoir : si vous ne mettez à jour que l’iPhone, le système d’exploitation sera réinstallé. Vos données ne seront pas supprimées. L’installation peut prendre un certain temps selon le modèle.

En cas de restauration, l’ensemble de l’appareil est réinitialisé aux paramètres d’usine. Vos données seront supprimées au cours du processus.

Assurez-vous toujours d’avoir une sauvegarde à jour. Vous pouvez ensuite jouer à nouveau.

Une autre cause pourrait être l’affichage. L’iPhone ne s’allume pas parce que vous l’avez laissé tomber ? Ensuite, une visite à l’Apple Store vous aidera. Par exemple, si vous avez acheté un iPhone 12 avec un contrat, votre opérateur mobile peut également être en mesure de vous aider.

C’est trop cher pour toi ?

Redémarrage et récupération

Dans les sections suivantes, nous vous expliquerons comment redémarrer et restaurer vos modèles d’iPhone respectifs.

iPhone 6S et versions antérieures

Vous forcez le redémarrage sur tous les smartphones iPhone 6 et modèles plus anciens en maintenant enfoncés simultanément les boutons veille et accueil. Le logo Apple devrait alors apparaître après au moins 10 secondes. Ensuite, vous pouvez à nouveau lâcher les boutons.

Si l’iPhone ne s’allume toujours pas, connectez-le à iTunes sur votre PC ou ordinateur portable. Vous mettez l’iPhone 6S et tous les modèles plus anciens en mode maintenance en maintenant enfoncés les boutons d’accueil et de veille après l’apparition du logo Apple.

Ce n’est que lorsque le mode de récupération s’affiche que vous pouvez relâcher les boutons et suivre les affichages.

iPhone 7 et 7 Plus

Appuyez sur le bouton de volume « Volume bas » et le bouton de veille en même temps. Maintenez les deux enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Ensuite, vous pouvez à nouveau lâcher les boutons. L’iPhone devrait maintenant redémarrer en mode de récupération.

L’iPhone ne fonctionne toujours pas ? Ensuite, il se connecte à iTunes et le met en état de maintenance. Pour entrer en mode maintenance, maintenez enfoncée la combinaison de touches ci-dessus jusqu’à ce que le mode de récupération démarre.

iPhone 8 et iPhone SE (2e génération)

Pour forcer un redémarrage en mode recovery, procédez comme suit : Avec l’iPhone 8 et l’iPhone SE vous devez appuyer une fois sur le bouton de volume « Augmenter le volume » et le relâcher immédiatement. Ensuite, vous appuyez sur le bouton « Volume bas » et le relâchez immédiatement. Ensuite, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton latéral droit jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Si la tentative échoue, vous avez la possibilité de connecter l’iPhone à iTunes sur votre ordinateur. Pour mettre l’iPhone 8 et l’iPhone SE de 2ème génération en état de maintenance, appuyez brièvement sur le bouton « Volume up », puis sur le bouton « Volume down ».

Maintenant, vous maintenez le bouton latéral droit enfoncé jusqu’à ce que le mode de récupération s’affiche.

iPhone X et plus récent

Pour redémarrer l’iPhone X et les modèles plus récents, vous devez d’abord appuyer brièvement sur le bouton « volume haut » puis brièvement sur le bouton « volume bas ». Maintenez ensuite le bouton latéral droit enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.

Cela n’aide-t-il pas non plus et le nouvel iPhone ne fonctionne plus ? Connectez l’iPhone à votre ordinateur ou Mac à l’aide du câble de chargement USB et connectez-le à iTunes. Ensuite, vous appuyez sur la même combinaison de touches que lors du redémarrage. Maintenant, vous maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le mode de récupération s’affiche.

iTunes vous demandera alors si vous souhaitez mettre à jour ou restaurer l’appareil.

L’iPhone ne fonctionnera plus : si tout le reste échoue

Si rien ne fonctionne plus, vous devez contacter le support Apple ou le revendeur. Dans certains cas, il est possible de faire usage d’une garantie ou d’une garantie.