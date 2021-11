L’iPhone et l’Apple Watch devraient pouvoir détecter les accidents de voiture à l’avenir

Ulanzi ST-09 Selfie Vlog Clip de téléphone pour iPhone Apple Watch série 5 support de montage de trépied à chaussure fro

Caractéristiques: Appareil denregistrement vidéo professionnel pour iPhone: lors du Vlogging, le Apple Watch peut être utilisé comme affichage de liPhone, facile à régler la position et à parler plus naturellement dans limage.Compatible with most SmartPhones: the stretching distance is 58-89mm.Conception de tampon en silicone anti-rayures: empêche les rayures des téléphones mobiles et des montres.Phone clip with cold shoe design: The cold shoe is at the top and can be connected to fill lights, microphones, etc.Fixation avec trépied: 1/4 vis sur le fond, peut étendre le trépied, la poignée et dautres équipements.Caractéristiques:Marque: ULANZIModel: ST-09Type: Clip de téléphone Selfie pour Apple WatchMaterial: ABSCouleur: noirWeight: about 80gEmballage inclus:1 x Ulanzi chaussure froide ST-09 Clip de téléphone SelfieClip de téléphone Selfie pour Apple WatchSeul le contenu du package ci-dessus, les autres produits ne sont pas inclus.