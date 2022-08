L’iPhone d’origine est vendu aux enchères pour 35 000 €

Auriez-vous pensé que les iPhones d’origine étaient encore dans leur emballage d’origine ? Un tel iPhone 2G de 2007 a maintenant changé de mains lors d’une vente aux enchères. Il a été vendu aux enchères pour un multiple du prix d’origine.

L’un des premiers iPhone jamais fabriqués a récemment été vendu aux enchères. L’iPhone 2G, numéro de modèle A1203, toujours dans son emballage d’origine scellé en plastique, a rapporté 35 000 € chez RR Auction. A titre de comparaison : Au début des ventes en 2007, le smartphone d’Apple coûtait 599 dollars américains avec cette configuration mémoire (8 Go).

L’icône iTunes manquante indique une copie particulièrement ancienne

Les photos de la vente aux enchères montrent qu’il doit s’agir d’un iPhone du tout premier lot de production. Si vous comptez les icônes affichées sur l’écran d’accueil, vous n’en trouverez que douze. L’icône de l’iTunes Store manque toujours ici. Cela n’a été ajouté que plus tard dans l’année, car Apple n’a lancé le magasin qu’avec la sortie de l’iPhone OS 1.1 en septembre 2007. La conception de l’emballage du premier iPhone a ensuite été ajustée en conséquence et l’icône iTunes a été ajoutée.

L’iPhone 2G n’était pas le premier smartphone, mais il était radicalement différent

Lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPhone le 9 janvier 2007, presque personne ne croyait au succès de l’appareil. L’iPhone n’était pas non plus le premier smartphone – au dernier trimestre 2006, 22 millions d’exemplaires avaient déjà été vendus, entre autres par Nokia, le fabricant de BlackBerry RIM, Motorola, Palm et Sony Ericsson. Cependant, l’iPhone n’était pas seulement doté d’un design radicalement nouveau, mais était également censé impressionner par un concept de fonctionnement innovant.

Tout devrait fonctionner simplement et intuitivement d’un simple glissement sur l’écran tactile. Pour Apple, l’iPhone 2G a été un succès retentissant, même s’il aura fallu du temps au constructeur pour parvenir à la domination du marché qu’il détient aujourd’hui. Bien qu’il n’ait été produit que pendant un an, le premier iPhone est toujours considéré comme un jalon en termes de technologie.