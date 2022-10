L’iPhone 15 Pro recevra 8 Go de RAM, USB-C et Megazoom

L’iPhone 15 Pro bénéficiera d’une mise à niveau de la mémoire, d’un port USB-C et d’une caméra périscope avec un grand zoom optique – écrit la société d’études de marché taïwanaise TrendForce dans un récent rapport. Comme d’habitude, il devrait y avoir des différences nettes entre les différents modèles d’iPhone 15.

Apple a l’intention de sortir à nouveau quatre modèles d’iPhone au cours de l’année à venir, deux modèles Standard et deux modèles Pro, selon le dernier communiqué de presse de TrendForce.

Nouvelle mise à niveau de la puce et de la RAM pour les modèles Pro uniquement

Pour élargir encore les différences entre les versions Standard et Pro, seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max recevront la puce A17 Bionic. Les modèles standard continueront d’être équipés de la puce A16, déjà utilisée dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. La mise à niveau de la RAM ne devrait également être disponible que pour les variantes les plus chères. Selon TrendForce, Apple équipera les iPhone 15 Pro et Pro Max avec jusqu’à 8 Go de RAM. Les modèles standards, quant à eux, conservent 6 Go de RAM.

Caméra périscope pour iPhone 15 Pro Max

TrendForce confirme également une rumeur antérieure : l’iPhone 15 Pro Max recevra un téléobjectif avec fonctionnalité périscope. Cela permettrait au moins un zoom optique décuplé. A titre de comparaison : Actuellement, un maximum de trois fois le zoom optique est possible avec l’iPhone. De plus, une mise à jour de la caméra principale sur les modèles Pro est en cours de discussion. Ceux-ci doivent recevoir un élément d’objectif supplémentaire pour de meilleures performances de l’appareil photo (conception dite 8P).

Tous les modèles d’iPhone 15 seront également équipés d’un port USB-C. Apple met ainsi en œuvre une exigence de l’Union européenne en matière de prises de charge uniformes. De plus, le constructeur continuera probablement à utiliser un modem 5G pour le prochain iPhone fournisseur de puces Qualcomm car les performances du modem spécialement développé ne sont pas encore satisfaisantes.