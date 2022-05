L’iPhone 14 Pro devrait enfin avoir un affichage permanent

De nombreux smartphones Android avec écrans OLED l’ont depuis longtemps, et les modèles d’iPhone 14 Pro ne sont prêts à l’obtenir que maintenant : l’affichage permanent. La fonctionnalité serait prise en charge à partir d’iOS 16, mais pour le moment, elle sera probablement exclusive aux modèles Pro des nouveaux iPhones.

Comme le rapporte le journaliste de Bloomberg et connaisseur d’Apple, Mark Gurman, dans sa newsletter Power-On actuelle (via 9to5Mac), iOS 16 offrira probablement un écran de verrouillage permanent. La fonctionnalité était en fait prévue pour l’iPhone 13, écrit le journaliste.

Semblables aux nouvelles montres Apple, les iPhones qui prennent en charge la fonctionnalité réduiront considérablement leur taux de rafraîchissement sur l’écran de verrouillage, qui est toujours allumé. Comme avec les smartphones Android, les notifications, l’heure ou d’autres éléments peuvent alors être vus sur l’affichage permanent.

Affichage permanent pour les modèles iPhone 14 Pro uniquement

Cependant, selon la source de Gurman, l’affichage permanent est une fonctionnalité exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max.L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max ne prendront apparemment pas en charge cette fonctionnalité pratique. On ne sait pas si Apple continuera à limiter l’affichage permanent aux modèles Pro dans les futures générations d’iPhone. Cependant, il est probable que la fonctionnalité ne soit exclusive qu’aux modèles Pro au lancement et que tous les iPhones soient pris en charge à l’avenir.

Ces innovations dans iOS 16 devraient venir pour tous les iPhones pris en charge

En plus de l’affichage permanent, iOS 16 proposera d’autres innovations qui seront disponibles sur tous les iPhone compatibles avec iOS 16. Cela inclut les mises à jour des notifications et les nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Comme le rapporte le site Web Neowin, il devrait également y avoir quelques innovations pour l’écran de verrouillage normal. Soi-disant, les utilisateurs devraient pouvoir y définir des arrière-plans avec des fonctions de type widget.

On ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera pour le moment. Les premiers aperçus d’iOS 16 seront probablement disponibles le 6 juin. Ensuite, Apple présentera la mise à jour du système d’exploitation à la WWDC 2022.