L’iPhone 14 Pro devrait avoir une RAM plus rapide – mais aussi seulement 6 Go

Selon une rumeur plus ancienne, l’iPhone 14 Pro aurait 8 Go de RAM. Cependant, de nouvelles informations provenant de fournisseurs suggèrent désormais que tous les modèles d’iPhone 14 auront très probablement 6 Go de RAM. Cependant, les modèles Pro devraient avoir une RAM plus rapide.

La rumeur de 8 Go de RAM dans l’iPhone 14 Pro qui a circulé en février 2022 est très probablement fausse. Comme Digitimes Asia (via Appleinsider) prétend l’avoir appris auprès des fournisseurs, tous les modèles d’iPhone 14 devraient avoir 6 Go de RAM. Il devrait toujours y avoir une différence entre les modèles standard et Pro. Alors que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seront équipés de RAM LPDDR4X, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient obtenir la RAM LPDDR5 plus rapide.

Les différences entre les modèles Standard et Pro s’agrandissent

La mémoire LPDDR5 des modèles Pro de l’iPhone 14 devrait non seulement assurer de meilleures performances, mais elle est également légèrement plus économe en énergie que la RAM LPDDR4X. L’ancien type de RAM était déjà utilisé dans une variante de 4 Go et 6 Go de la série iPhone 13.

Les différents types de RAM sont une autre indication que les modèles Pro de l’iPhone différeront probablement davantage des modèles standard à l’avenir. Déjà cette année, seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max recevront la nouvelle puce A16. Les modèles standard devraient continuer à être équipés de l’ancienne puce A15.

Avec un équipement matériel plus solide, Apple pourrait essayer de rendre les modèles Pro plus attrayants pour les acheteurs par rapport aux modèles standard. Il y a déjà des signes de quelque chose de similaire avec l’iPhone 15. On dit que seul l’iPhone 15 Pro Max aura une caméra périscope.