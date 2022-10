L’iPhone 14 Plus est un tel flop, qu’Apple a décidé d’arrêter sa production

20 octobre 2022 13:29:39 IST

Apple a lancé l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus début septembre de cette année. Après à peine un mois, Apple a décidé de commencer à arrêter progressivement la production de l’iPhone 14 Plus, puis de l’arrêter complètement.

Les analystes techniques et les fans d’Apple s’attendaient à ce que l’iPhone 14 Plus ne fonctionne pas au niveau auquel Apple l’attendait. Historiquement, les appareils qui étaient d’une taille étrange et qui n’étaient pas de véritables appareils phares d’Apple n’ont pas réussi à générer de bonnes ventes.

Cela était particulièrement vrai pour l’iPhone 13 Mini. De la même manière, l’iPhone 14 Plus, qui a été surnommé l’iPhone 14 Max par la communauté technologique avant son lancement, a suivi le même chemin.

Dans le cas de l’iPhone 13 Mini, le problème était la petite taille de l’appareil. En ce qui concerne les iPhones, les gens préfèrent un appareil de taille normale et non une version plus petite et apparemment moins chère, car la plupart des utilisateurs d’iPhone achètent l’appareil pour avoir du poids.

Dans la situation de l’iPhone 14 Max, le problème était le prix de l’appareil. Il semble que les gens ne voient pas l’intérêt d’acheter une variante de base de l’iPhone 14 Plus pour Rs 89 900 alors qu’ils peuvent obtenir la variante 256 Go de l’iPhone 14 pour le même montant.

Certains rapports suggèrent qu’il semble qu’Apple ait déjà arrêté la production de l’iPhone 14 Plus et réévalue la demande pour l’appareil sur les marchés.

Citant des sources de la chaîne d’approvisionnement, des rapports suggèrent qu’Apple a contacté au moins un partenaire d’assemblage d’iPhone pour arrêter immédiatement la production de l’iPhone 14 Plus et a également contacté deux fournisseurs de composants pour réduire la production jusqu’à 90 %.

Le rapport mentionne également qu’au moins un fournisseur d’iPhone a été chargé d’accélérer la production de composants pour les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Il n’y a aucun commentaire officiel d’Apple sur ces développements.

Selon certaines rumeurs, Apple poursuivrait également son schéma actuel de dimensionnement et de dénomination pour la série iPhone 15, et lancerait l’iPhone 15 Max ou l’iPhone 15 Plus. Il sera intéressant de voir si Apple continue dans cette voie et fixe un prix plus compétitif pour l’appareil, ou modifie légèrement sa gamme.

