L’iPhone 13 Pro sera enfin livré avec un écran 120 Hertz

Deux des quatre modèles d’iPhone 13 devraient proposer des écrans OLED de 120 Hertz. Cela signifie un affichage plus fluide des mouvements, ce qui est particulièrement avantageux lors du défilement et du jeu. Une technologie de l’Apple Watch devrait permettre le taux de rafraîchissement élevé.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient proposer des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. La technologie LTPO à économie d’énergie, connue de l’Apple Watch, est censée permettre des changements d’image rapides. Comme l’écrit le site Web coréen The Elec (via Mac Rumors), Samsung et LG resteront apparemment les principaux fabricants d’écrans OLED dans les iPhones. Par rapport aux écrans des modèles iPhone 12, les nouveaux exemplaires devraient être « techniquement plus avancés » et plus difficiles à fabriquer.

LTPO pour une bonne autonomie à 120 Hertz

La technologie LTPO rend le fond de panier plus économe en énergie. Ceci est responsable de l’allumage et de l’extinction des lampes OLED. Dans les Apple Watch Series 5 et 6, LTPO permet un «affichage permanent» toujours actif. Des taux de rafraîchissement élevés signifient généralement une consommation d’énergie élevée. En fait, la batterie des smartphones avec mode 120 Hertz se vide plus rapidement. LTPO pourrait au moins garantir que la durée de vie de la batterie reste décente.

Affichage probablement similaire à celui du Galaxy Note 20 Ultra

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra a été le premier smartphone doté d’un écran LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hertz. «Dynamique» signifie que la fréquence d’images est automatiquement modifiée en fonction du contenu. Un écran similaire est susceptible d’être installé sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, comme il y avait des indications antérieures. En fait, l’iPhone 12 était déjà en discussion, mais Apple aurait opté pour un modem 5G à la place, qui consomme également beaucoup d’énergie. La présentation des smartphones iPhone 13 est prévue en septembre 2021.