L’iPhone 13 Pro reçoit un écran 120 Hz exclusivement de Samsung

Samsung devient le fournisseur exclusif d’écrans pour l’iPhone 13 Pro. Les deux meilleurs modèles Apple doivent avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la première fois – la technologie LTPO OLED à économie d’énergie de Samsung sera utilisée pour cela.

Cette année également, Apple souhaite présenter à nouveau quatre nouveaux iPhones. Les quatre modèles d’iPhone 13 doivent avoir un écran OLED, mais seules les versions Pro offriront probablement un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les écrans des deux modèles Pro doivent être fournis exclusivement par Samsung, rapporte MacRumors, citant le site Web coréen TheElec. Cela prétend que LG est hors de la course en tant que fournisseur possible pour 2021.

iPhone 13 Pro: 120 Hz, durée de vie de la batterie plus longue et affichage permanent?

Cette année, seuls les modèles iPhone 13 Pro utiliseront la technologie d’affichage LTPO de Samsung («oxyde polycristallin basse température»). Cette technologie est plus économe en énergie que la technologie LTPS précédemment répandue et permet la construction d’écrans plus petits avec une densité de pixels plus élevée. L’Apple Watch 5 dispose déjà d’un écran LTPO.

Avec l’iPhone 13 Pro, la technologie permet un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Certains rapports supposent même que les modèles Pro pourraient offrir un taux de rafraîchissement adaptatif – comme le sait l’iPad Pro. En utilisant des écrans LTPO, l’iPhone 13 Pro pourrait également offrir une durée de vie de la batterie plus longue et des fonctionnalités telles qu’un affichage permanent, car la technologie permet un contrôle plus efficace des pixels individuels.

iPhone 14: tous les modèles prévus avec écran LTPO

Selon le rapport, LG continuera d’être considéré comme un fournisseur d’écrans iPhone à partir de 2022. À partir de l’année prochaine, Apple voudrait équiper tous les nouveaux modèles d’iPhone d’écrans LTPO et de la technologie 120 Hz. Pour cela, le fabricant pourrait s’appuyer sur Samsung et LG comme fournisseurs d’écrans. LG utilisera donc le temps jusqu’à l’année à venir pour créer suffisamment de capacités de production pour les écrans iPhone 14.