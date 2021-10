L’iPhone 13 Pro a beaucoup plus de puissance graphique que l’iPhone 13

Les premiers résultats de référence pour les modèles d’iPhone 13 sont ici. Si les gains de performances par rapport à la génération précédente ne sont pas spectaculaires au premier abord, Apple semble avoir beaucoup poussé les performances graphiques de l’iPhone 13 Pro.

Chaque fois que de nouveaux smartphones haut de gamme sont présentés, les fabricants promettent plus de performances. Dans le cas de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro, les premiers résultats de référence de l’outil Geekbench sont maintenant apparus, qui donnent au moins une impression des performances théoriques de la puce A15 Bionic intégrée.

Beaucoup plus de performances graphiques sur l’iPhone 13 Pro

Surtout, l’iPhone 13 Pro peut donc s’améliorer sensiblement par rapport à son prédécesseur direct, l’iPhone 12 Pro, notamment en termes de performances graphiques. Si les données sont correctes, l’appareil atteint 14 216 points dans le score Geekbench, ce qui correspond à une augmentation des performances de 55 % par rapport au modèle de l’année précédente (9 123 points).

Augmentation modérée des performances sur l’iPhone 13

L’iPhone 13 normal peut également améliorer les performances graphiques par rapport à l’iPhone 12, mais n’atteint qu’une augmentation d’environ 15% avec 10 608 points dans Geekbench. L’énorme augmentation des performances de l’iPhone 13 Pro dans ce domaine est donc principalement due au fait qu’Apple a doté ce modèle d’un cinquième cœur graphique, tandis que les modèles iPhone 13 et iPhone 12 de l’année dernière doivent se contenter de quatre cœurs graphiques.

Les performances du processeur augmentent comme prévu

Il y a également une augmentation des performances par rapport aux modèles de l’année précédente dans le domaine du processeur. Un résultat de Geekbench, qui provient vraisemblablement d’un iPhone 13 Pro Max, fournit 1 734 points dans la comparaison simple et 4 818 points dans la comparaison multicœur. Par rapport au modèle de l’année précédente (1 537 monocœur, 3939 multicœur), cela correspond à une augmentation des performances d’environ 10 % dans le domaine monocœur et de 22 % dans le domaine multicœur. Par conséquent, les augmentations de performances dans ce domaine se situent dans la plage attendue.

L’iPhone 13 Pro peut-il épuiser sa puissance graphique ?

L’essentiel est que les premiers résultats de référence confirment les augmentations de performances à attendre de la nouvelle génération de processeurs. Ce qui ressort, ce sont les performances graphiques de l’iPhone 13 Pro, qu’Apple a pu augmenter énormément avec un cœur graphique supplémentaire. Cela signifie qu’en théorie, l’iPhone 13 Pro a beaucoup plus de puissance graphique que l’iPhone 13 normal. Comment et dans quels domaines cette puissance supplémentaire est finalement exprimée est une autre affaire.

Fondamentalement, les benchmarks mesurent principalement les performances théoriques des puces et des systèmes de processeur. On ne peut pas encore en déduire directement si et dans quelle mesure cela peut être transféré à des applications pratiques et cela dépend fortement des domaines dans lesquels les applications et processus individuels utilisent réellement les ressources de performance des appareils. Il est souvent nécessaire d’adapter les applications et les applications par les développeurs afin de pouvoir exploiter les nouvelles réserves de performances.