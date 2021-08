L’iPhone 13 peut offrir jusqu’à 1 To de stockage interne

BEMATIK PCIe to SuperSpeed USB 3.0 carte avec 2 ports externes et 1 interne à 19 broches - Bematik

Carte PCI Express avec 2 ports USB 3.0 externes et 1 connecteur interne 19 broches pour connecteur HS20 femelle qui permet d'obtenir deux sorties USB 3.0 supplémentaires. Vitesse de transmission : SuperSpeed (5Gbps), High Speed (480Mbps) et Full Speed (12Mbps). Il prend également en charge la norme USB 2.0 / 1.1 / 1.0. Connecteur d'alimentation SATA. Compatible avec les systèmes Windows 2000/xp/vista/7/8/10 32 et 64 bits et Linux. Comprend un CD avec les pilotes.