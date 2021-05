L’iPhone 13 devient de plus en plus épais – et obtient de plus gros bosses de caméra

L’iPhone 13 devrait être un peu plus épais et avoir une bosse de caméra plus épaisse. On s’attend à ce que les objectifs soient presque au même niveau que le boîtier de la caméra – quelque chose comme l’iPad Pro.

Cela est évident à partir de dessins schématiques qui ont fui, écrit MacRumors. En conséquence, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient avoir une épaisseur de 7,57 millimètres, tandis que la série iPhone 12 a une épaisseur de 7,4 millimètres. Les nouveaux iPhones seraient plus épais de 0,17 millimètre. La différence devrait à peine être perceptible pour la plupart des utilisateurs à l’œil nu.

C’est l’épaisseur de la bosse de la caméra

Les changements seront probablement plus clairs ailleurs: l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient avoir des bosses d’appareil photo plus épaisses, ce qui devrait être particulièrement évident dans le modèle Pro. Alors que la bosse de la génération actuelle d’iPhone fait entre 1,5 et 1,7 millimètre d’épaisseur, elle devrait être de 2,51 millimètres sur l’iPhone 13.

Avec l’iPhone 13 Pro, il devrait même mesurer 3,65 millimètres. Avec cela, Apple veut éviter que les objectifs individuels ne dépassent trop du boîtier, comme c’est le cas avec l’iPhone 12, par exemple. Avec la bosse de caméra plus grande, Apple souhaite obtenir une conception de caméra globalement plus affleurante, l’iPad Pro pourrait servir de modèle pour cela.

La caméra de l’iPhone 13 devient plus carrée

Le renfoncement de la caméra doit non seulement être plus épais, mais aussi plus grand dans l’ensemble, en particulier sur l’iPhone 13 Pro. Alors que toute la caméra arrière de la génération actuelle mesure environ 28 x 30 millimètres, une dimension de 29 x 29 millimètres est en cours de discussion pour l’iPhone 13 – le look est donc carré. De plus, la caméra doit se rapprocher d’environ 1 millimètre de l’extrémité supérieure de l’iPhone. L’appareil photo de l’iPhone 13 Pro serait encore plus massif – 36 x 37 millimètres.

Tous les modèles d’iPhone 13 bénéficient-ils d’une stabilisation d’image avec déplacement du capteur?

Selon les rumeurs, Apple prévoit d’apporter des améliorations au système de caméra pour la prochaine génération d’iPhone: par exemple, les observateurs s’attendent – au moins pour l’iPhone 13 Pro, sinon aussi pour les modèles normaux – à une stabilisation de l’image avec décalage du capteur, qui également améliore la photographie en basse lumière. Cette technologie est actuellement réservée à l’iPhone 12 Pro Max.

Au moins pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, la stabilisation d’image sophistiquée pourrait être utilisée pour les appareils photo grand angle et ultra grand angle. Cela expliquerait la bosse de caméra probablement beaucoup plus épaisse des deux modèles.

Comme à son habitude, Apple devrait présenter la nouvelle génération d’iPhone 13 à l’automne 2021, probablement lors d’un événement en septembre.