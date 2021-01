L’iPhone 12 peut causer des problèmes de stimulateur cardiaque

Ne gardez pas votre iPhone 12 à proximité d’un stimulateur cardiaque ou d’autres appareils médicaux: cela pourrait interférer avec leur fonctionnement. C’est l’avis qu’Apple a publié ces dernières heures sur ses pages d’assistance, où la société de Cupertino expliquait que les nouveaux iPhones, équipés d’un connecteur magnétique MagSafe, émettent des champs électromagnétiques qui pourraient interférer avec les appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs. La référence est au nouveau connecteur magnétique à l’arrière des quatre nouveaux iPhone 12 qui vous permet de recharger votre smartphone avec le câble MagSafe et d’appliquer des accessoires magnétiques.

La présence de ce nouveau système a cependant conduit au lancement d’un iPhone contenant plus d’aimants que toutes les versions précédentes; un élément qui, selon la note, cependant, cela n’entraînerait pas un plus grand risque d’interférence avec les dispositifs médicaux. «Bien que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent plus d’aimants que les modèles précédents, ils ne devraient pas présenter de risque plus sérieux d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux», indique la note, qui explique comment certains appareils, tels que les stimulateurs cardiaques, peuvent réagir. Aux aimants et les ondes radio très proches.

C’est pourquoi Apple vous demande de garder l’iPhone et les accessoires MagSafe à au moins 15 cm de l’appareil médical (30 cm si l’iPhone se charge sans fil). « Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations détaillées sur votre appareil médical et si vous devez en conserver un distance de sécurité entre l’appareil médical et l’iPhone ou les accessoires MagSafe « continue le texte. » Cessez d’utiliser votre iPhone ou les accessoires MagSafe si vous pensez qu’ils interfèrent avec votre appareil médical. « La possibilité que les smartphones interfèrent avec ces appareils cependant, ce n’est pas nouveau : depuis un certain temps, les médecins conseillent de ne pas utiliser les téléphones portables trop près des stimulateurs cardiaques, par exemple en évitant de transporter le smartphone dans la poche intérieure de la veste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂